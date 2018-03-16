Битопливный седан Lada Granta CNG будет запущен в
производство в 2019 году. Новинке АвтоВАЗа одной заправки хватит на
1050 километров пробега.
Битопливный седан Lada Granta CNG будет запущен в
производство в 2019 году. Новинке "АвтоВАЗа" одной заправки хватит на
1050 километров пробега.
Цена битопливной модели Lada Granta будет немного выше, чем
у бензиновой версии – предположительно около 600 тысяч рублей. Однако
разработчики заверяют, что эта переплата окупится за 2-2,5 года.
Два баллона метановой машины Lada Granta CNG рассчитаны на
сто литров газа. Кроме этого, остается и штатный пятидесятилитровый бензобак.
Водитель сможет по своему выбору использовать тот или иной вид топлива.
Переключение производится с помощью простой кнопки в салоне автомобиля. С полными
баллонами и баком автовладелец может забыть о необходимости заправки на
следующие тысячу километров.
"АвтоВАЗ" с середины прошлого года уже выпускает битопливный
седан Vesta CNG. У этой машины бензобак рассчитан на 55 литров бензина, а
газовый баллон – на 90 литров. Но массивный баллон у Vesta установлен в
багажнике, что практически наполовину (с 480 до 250 литров) уменьшает его
объем.
Выпуск седана Lada Vesta – только первый этап перевода автомобилей
"АвтоВАЗа" на сниженный газ. На втором этапе, уже в этом году, будут
запущены в производство более дорогой универсал и фургон Lada Largus. А через
год планируется выпуск бюджетной Lada Granta CNG.
Российское правительство с 2014 года субсидирует продажу
машин, которые работают на газовом топливе. Возмещается до 30% от стоимости
автомобиля. Программа помогает российской компании вывести автомобили, которые
работают на метане, в массовый сегмент рынка, пишут "Известия".