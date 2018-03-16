Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) запретили въезд на территорию страны байкерам Александру Хирургу Залдостанову и члену сербских Ночных волков Саше Савичу,

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) запретили въезд на территорию страны байкерам Александру "Хирургу" Залдостанову и члену сербских "Ночных волков" Саше Савичу,Как передает РИА Новости, об этом общественность известил директор службы по делам иностранцев БиГ Слободан Уйич.Авто и мотопробег под названием "Русские Балканы" с участием "Ночных волков" по территории Сербии и Республики Сербской БиГ планировался с 19 по 28 марта 2018 года.Организационный комитет пробега, во главе которого стоит федерация мототуризма России, сообщал, что маршрут носит характер культурно-исторического паломничества и проходит при поддержке паломнического центра Московского патриархата, паломнической службы Ново-Иерусалимского монастыря и братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.Автомобилисты и мотоциклисты планировали проехать свыше двух тысяч километров через десятки населенных пунктов , посещая православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов.По словам Уйича, Залдостанов и Савич признаны угрозой национальной безопасности Боснии и Герцеговины, о чем в известность поставлена пограничная полиция страны.