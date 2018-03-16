Певица Светлана Лобода рассказала, чем отличается ее вторая беременность от первой. Она поделилась тем, как ей удается сохранять прекрасную форму на седьмом месяце.

ПевицаСветлана Лобода рассказала, чем отличается ее вторая беременность от первой. Онаподелилась тем, как ей удается сохранять прекрасную форму на седьмом месяце.Информацию о том, что артистка находится винтересном положении, она подтвердила на своей страничке в Instagram. Несмотря на постоянныенагрузки, сьемки и концерты Светлана отлично выглядит. А, как известно, красотадля публичного человека, как и для любой женщины, главное.Светланаподелилась секретом, что делает для того, чтобы оставаться привлекательной дажена позднем сроке беременности. "Я напротяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневноделаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме", – цитирует Лободу сайт "Комсомольская правдав Украине". "Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо оттого, в каком положении ты находишься. Это важно соблюдать для того, чтобывсегда быть готовым к любым изменениям в твоей жизни и организме", – отметила знаменитость.В СМИ муссируются слухи о том, что отцомбудущего ребенка Светланы Лободы является мировая знаменитость – лидеркультовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об их близких отношениях сообщалосьв СМИ летом 2017 года. Однако артистка упорно отмалчивается и не комментируетэту информацию.Примечательно, что, когда звезда была беременна в первый раз, в 28-летнем возрасте, она тоже долго скрывала этот факт от посторонних. И призналась широкой общественности в этом на поздних сроках. Тогда она рассказывала, что решила не узнавать заранее пол своего ребенка.