Бешеные кошки в Воткинске, утонувший на зимней рыбалке в Башкирии школьник и другие новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Бешеные кошки в Воткинске, утонувший на зимней рыбалке в Башкирии школьник и другие новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.На вокзале вНижнего Новгороде пьяный местный житель напал на полицейских, .Мужчинавытащил нож и стал угрожать сотрудникам патрульно-постовой службы. Натребования прекратить данные действия он не реагировал. Правоохранители выбилинож из рук хулигана. Нарушитель был направлен на медицинскоеосвидетельствование и доставлен в дежурную часть.В Казани часть фасада здания авиационного завода им. Горбунова упална Land Cruiser гендиректора предприятия Николая Савицких, пишет Автомобиль полностью оказался под грудой рухнувшихкирпичей. Помимо этой машины пострадал истоявший неподалеку Daewoo Matiz.Экскаватор провалился вогромную яму в Таганроге, передает Инцидент произошел на улице Сергея Шило. Ранее вгороде образовалась еще одна огромная яма из-за обрушения коллектора. Ее могутзасыпать к концу марта. Аварийный участок огородили, однако местнымжителям это не мешает делать селфи на фоне ямы.В Татарстане 40-летнему рабочему оторвало руки на дробильном станке. Трагедияслучилась в Тукаевском районе на территории Бикляньского сельского поселения, передает Возбужденоуголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда". Сейчас пострадавшийсейчас находится в реанимации.Автоледи изТюмени за неделю набрала штрафов более, чем на 80 тысяч рублей, сообщает Жительница города за неделю нарушила правила дорожного движения 32 раза.Добровольно оплачивать задолженность она не стала. В итоге в дело пришлосьвмешаться судебным приставам.В рабочем поселке Полтавка Омской области большегруз переехал 42-летнегопешехода, лежащего на дороге среди ночи,передает ДТП произошло ночью 16 марта. Поприбытии на место ДТП полицейские выяснили, что 49-летний мужчина, находясь зарулем КамАЗа, наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. Какиеобстоятельства предшествовали тому, что мужчина оказался на дороге среди ночи,не поясняется. Спасти пострадавшего врачи не смогли.Больнаябешенством кошка бросалась на собак в Воткинске, сообщает . В связи с этим район Сельхозхимии в этом городе объявленнеблагополучным по этому заболеванию. Как сообщил начальник Воткинской станциипо борьбе с болезнями животных Вячеслав Иванов, животное сначала кидалось насобак, потом покусало их хозяина.Директорразвлекательного центра в Нижнем Тагиле давал доступ к книге Адольфа Гитлера.По информации прокуратура направила в судсемь заявлений с требованием наложить запрет на распространение информации экстремистского и террористическогохарактера. Подозрительные источники были выявлены в ходе тщательной проверкиконтента популярных интернет-страниц. Суд,рассмотрев заявления, направил материалы в Роскомнадзор, который займетсязакрытием ресурсов. В частности, в одном из развлекательных центров НижнегоТагила специалисты прокуратуры обнаружили доступы на сайты с запрещённойинформацией. К примеру, посредством Wi-Fi в одном из центров можно было получитьдоступ к книге Адольфа Гитлера "Mein Kampf" и возможность просматривать роликии слушать аудиозаписи с националистическими призывами. Директор заведенияполучил представление об устранении нарушений.Под Волгоградом напродавца сельского магазина напал преступник с топором,пишет портал В Чернышковском районе полицейские задержали 23-летнегорецидивиста, совершившего разбойное нападение на 68-летнего хозяина торговойточки хутора Алешкин. Злоумышленник рассказал, что его целью были продукты испиртное. Отправившись в магазин, молодой человек вооружился ножом и топором.Лишь войдя в помещение, он сразу же нанес несколько ударов по голове хозяинуторговой точки, от чего продавец упал. Задержанному грозит до десяти летлишения свободы.В Башкирии мать морилаголодом и избивала восьмилетнего ребенка, передает 39-летняя жительница Белебея обвиняется по статье"Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем". Крометого, женщина не обеспечивала сына одеждой и постельным бельем, содержа дом вантисанитарных условиях. Родительница регулярно распивала алкоголь со своимизнакомыми, не давая ребенку спать. Мальчика передали опекуну. Суд приговорил непутевуюмать к восьми месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5%зарплаты.В Башкирии во время зимней рыбалки в реке МертвыйТанып утонул школьник, сообщает Четвероклассникотправился на рыбалку вместе с другом. Он спустился вниз с обрыва, а его приятельостался наверху. Второй мальчик ненадолго отлучился, а когда вернулся, увидел,что друг лежит в воде головой вниз. Он позвал на помощь взрослых, но к ихприбытию ребенок уже погиб.