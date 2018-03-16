Я думаю, что все вы
уже ознакомились с заявлением британского министра обороны, в котором он
демонстрирует свой ум, начитанность, твердость характера, моральный уровень,
качество британского образования и представление британских чиновников о том,
как надо разговаривать с ядерными державами.
Я думаю, что все вы
уже ознакомились с заявлением британского министра обороны, в котором он
демонстрирует свой ум, начитанность, твердость характера, моральный уровень,
качество британского образования и представление британских чиновников о том,
как надо разговаривать с ядерными державами.
Если вдруг не
ознакомились, цитирую то, что сообщило Радио Свобода о выступлении министра
Гэвина Вильямсона: "Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал
России "отойти и заткнуться". Так он отреагировал на ответные
заявления Москвы по поводу высылки 23 российских дипломатов из Соединенного
Королевства. Уильямсон назвал "возмутительным актом" отравление
бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В причастности
к инциденту Соединенное Королевство обвиняет Россию. Уильямсон назвал
произошедшее атакой на Великобританию."
Я специально ничего не
буду говорить в этом материале о британских военных, потому что господин
Вильямсон хоть и министр обороны, но на самом деле является сугубо гражданским
лицом и получил он свою должность в качестве благодарности за долгую и упорную
партийную работу во славу Терезы Мэй. В некотором смысле британским военным
можно слегка посочувствовать, потому что иметь такого начальника – это
удовольствие сильно ниже среднего. До того, как господин Вильямсон смог
пробиться в большую политику, он был продавцом каминов, вот обычных загородных
каминов, а еще он занимался продажей сантехники и керамической плитки. Ну вот
тут примерно становится понятно, почему уровень лексикона и скажем так
политической риторики находится у него на уровне провинциального строительного
рынка.
А теперь пару слов о
том, как на это нужно отвечать. Cкажу сразу, я не разделяю мнения многих
блогеров, что Вильямсону как-то удалось нас унизить и что российская ответная
реакция была какой-то слабой. Друзья, если на каждого идиота реагировать через
эскалацию конфликта, то нас можно будет вечно провоцировать и втягивать в
какие-то ненужные нам истории. Неужели сейчас из-за слов этого кретина
устраивать с НАТО войну? В этом нет никакой необходимости. Мы же страна с
высокой и развитой политической культурой и большим литературным наследием и на
чьи-то слова мы можем найти адекватную словесную реакцию.
Кстати, я изучил в
Твиттере на реакцию британских пользователей на выступление господина министра
Вильямсона и должен сказать, что это как раз тот случай, когда народ
значительно умнее и культурнее своих политиков.
Пару примеров:
Вот это по-взрослому.
Я всегда хотел стать членом правительства, когда вырасту. Похоже, мне вообще не
надо было взрослеть!
Консерваторы думают,
что их опыт быкования на площадке перед школой может быть использован в
международной политике. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Заметка для Гэвина
Вильямсона. Требования к России уйти и заткнуться скорее всего не сработают.
Наш министр обороны использует угрозы, которые чаше можно услышать на детской
площадке
Мне очень понравилась
реакция официального представителя Минобороны РФ: "По словам Конашенкова,
такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризует крайнюю степень
его интеллектуальной импотенции". Он добавил, что выпад главы Минобороны
Британии в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и
полное ничтожество самих "обвинителей".
У меня только есть
беспокойство, что Вильямсону, так же как и британскому руководству, могут
недостаточно точно перевести термин "базарная хабалка", но я надеюсь,
что RT справится с задачей донесения всей смысловой глубины позиции российского
Министерства обороны.
А вообще, я считаю, что
продавец каминов Вильямсон оказал нас большую услугу. Он своими словами, на
нервах, случайно, выразил то, чего вся западная элита хочет от России. Они
хотят чтобы Россия, в целом, во всех сферах, "ушла и заткнулась". Мы
им мешаем. Мешаем не только самим фактом своего существования, но и тем, что
шумим, тем, что влияем на международные дела, тем, что мы присутствуем во всех
международных организациях и стараемся их использовать себе во благо. Они нас
гонят, и хотят чтобы мы замолчали, поэтому правильный, единственно правильный
ответ заключается в том, чтобы никуда не уходить и троллить их до нервного
срыва.
Они хотели, чтобы мы
заткнулись и не приехали на Олимпиаду. Хренушки. Приехали, побили американцев и
немцев в хоккей, повесили везде флаги и спели гимн на стадионе так, что его
было слышно даже в телетрансляции. И вот так нужно делать везде: от ООН до
спортивных федераций, от Арктического совет до Юнеско. Мы должны быть везде и
мы везде должны быть громкими. И пусть гордые лондонцы сходят с ума от злости.
Россия никуда не уходит и никуда не уйдет. А единственный выход для тех, кому
это не нравится – это по американской традиции выпрыгнуть в окно с криками:
русские идут!