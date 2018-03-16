Вооруженные налетчики
ворвались в ювелирный магазин и похитили драгоценности на крупную сумму. Инцидент,
который произошел на Ленинградском проспекте Москвы, зафиксировали камеры
видеонаблюдения.
Вооруженные налетчики
ворвались в ювелирный магазин и похитили драгоценности на крупную сумму. Инцидент,
который произошел на Ленинградском проспекте Москвы, зафиксировали камеры
видеонаблюдения.
Пресс-служба правоохранительных органов столицы
сообщает, что грабители вынесли из салона украшения на сумму более 50 миллионов
рублей. По факту произошедшего полицией уже возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”, сообщает РЕН ТВ.
Ограбление ювелирного магазина на Ленинградском
проспекте было совершено накануне 15 марта. Налетчики, угрожая сотрудникам
ювелирного, разбили витрины, забрали драгоценности и скрылись с места
преступления.