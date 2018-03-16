Вооруженные налетчики ворвались в ювелирный магазин и похитили драгоценности на крупную сумму. Инцидент, который произошел на Ленинградском проспекте Москвы, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Вооруженные налетчикиворвались в ювелирный магазин и похитили драгоценности на крупную сумму. Инцидент,который произошел на Ленинградском проспекте Москвы, зафиксировали камерывидеонаблюдения.Пресс-служба правоохранительных органов столицысообщает, что грабители вынесли из салона украшения на сумму более 50 миллионоврублей. По факту произошедшего полицией уже возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”, сообщает РЕН ТВ.Ограбление ювелирного магазина на Ленинградскомпроспекте было совершено накануне 15 марта. Налетчики, угрожая сотрудникамювелирного, разбили витрины, забрали драгоценности и скрылись с местапреступления.