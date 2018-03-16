Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в памятной церемонии,
организованной Ксенией Собчак. Кандидат в президенты пригласила родственников
политика на открытие мемориальной доски.
Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в памятной церемонии,
организованной Ксенией Собчак. Кандидат в президенты пригласила родственников
политика на открытие мемориальной доски.
Родственники убитого в 2015 году Бориса Немцова не посетят
церемонию открытия мемориальной доски на доме, где проживал политик. Как
заявила журналистам дочь Немцова Жанна, им не нравится, что память ее отца
используется в политическом действе.
Инициатива установки мемориальной таблички исходила от
кандидата в президенты Ксении Собчак. Она обращалась с просьбой к мэру Москвы
Сергею Собянину. Градоначальник разрешил – отметив, что доску установят на
общественные деньги при условии согласия жителей этого дома.
Кандидат от "Гражданской инициативы" ранее заявила
о "завершении марафона" по вопросу с табличкой. Она сообщила, что
завершила сбор подписей жильцов для установки памятной доски Немцову. Собчак
объявила, что церемония состоится 16 марта, и пригласила принять участие в
открытии друзей и соратников политика. Однако ни те, ни другие порыва души
Ксении Анатольевны не оценили.
Как родственники Немцова, так и активисты созданного политиком
движения "Солидарность" назвали открытие мемориальной доски "предвыборной
акцией". Соратники убитого политика сам факт появления мемориальной доски приветствуют.
И даже проведут возле дома свою акцию – но не 16 марта, вместе с Собчак, а на
следующий день. "Нас коробит, что память Немцова пытаются использовать для
агитации в президентской кампании", – заявили в "Солидарности" изданию "Коммерсант".
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. В 20176 году непосредственный убийца Бориса Немцова – Заур Дадаев – получил 20 лет колонии строгого режима. Однако на скамью подсудимых попали лишь исполнители преступления, так что расследование продолжается. Следственный комитет ищет соучастников, а также заказчика и организатора убийства.