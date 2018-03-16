Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в памятной церемонии, организованной Ксенией Собчак. Кандидат в президенты пригласила родственников политика на открытие мемориальной доски.

Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в памятной церемонии,организованной Ксенией Собчак. Кандидат в президенты пригласила родственниковполитика на открытие мемориальной доски.Родственники убитого в 2015 году Бориса Немцова не посетятцеремонию открытия мемориальной доски на доме, где проживал политик. Какзаявила журналистам дочь Немцова Жанна, им не нравится, что память ее отцаиспользуется в политическом действе.Инициатива установки мемориальной таблички исходила откандидата в президенты Ксении Собчак. Она обращалась с просьбой к мэру МосквыСергею Собянину. Градоначальник разрешил – отметив, что доску установят наобщественные деньги при условии согласия жителей этого дома.Кандидат от "Гражданской инициативы" ранее заявилао "завершении марафона" по вопросу с табличкой. Она сообщила, чтозавершила сбор подписей жильцов для установки памятной доски Немцову. Собчакобъявила, что церемония состоится 16 марта, и пригласила принять участие воткрытии друзей и соратников политика. Однако ни те, ни другие порыва душиКсении Анатольевны не оценили.Как родственники Немцова, так и активисты созданного политикомдвижения "Солидарность" назвали открытие мемориальной доски "предвыборнойакцией". Соратники убитого политика сам факт появления мемориальной доски приветствуют.И даже проведут возле дома свою акцию – но не 16 марта, вместе с Собчак, а наследующий день. "Нас коробит, что память Немцова пытаются использовать дляагитации в президентской кампании", – заявили в "Солидарности" изданию "Коммерсант".Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. В 20176 году непосредственный убийца Бориса Немцова – Заур Дадаев – получил 20 лет колонии строгого режима. Однако на скамью подсудимых попали лишь исполнители преступления, так что расследование продолжается. Следственный комитет ищет соучастников, а также заказчика и организатора убийства.