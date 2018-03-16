Секретами своего нелегкого труда поделилась с журналистами
самая высокооплачиваемая проститутка США. Алиса Литтл призналась, что работа в
секс-индустрии – лучшее, что было в ее жизни.
Секретами своего нелегкого труда поделилась с журналистами
самая высокооплачиваемая проститутка США. Алиса Литтл призналась, что работа в
секс-индустрии – лучшее, что было в ее жизни.
Около миллиона долларов заработала Алиса за два года,
оказывая услуги состоятельным клиентам. Но и расходы немалые, признается
женщина. Так, только на смазку и презервативы у нее уходит почти 2,5 тысячи
долларов в год. Другие расходы – маникюр и занятия в тренажерном зале.
Режим у Алисы жесткий. Каждый день подъем в 7 утра. По
словам Литтл, обычно в борделе работают около 20 красивых женщин. Они по 12-14
часов в сутки, пять дней в неделю ждут, чтобы их выбрали мужчины.
Большинство клиентов, по словам ударницы секс-индустрии, много
студентов и отставных военных. Однако Литтл обслуживает также семейные пары,
девственниц, одиноких женщин, разведенных мужчин и вдовцов.
Алиса мечтает, чтобы проституция была узаконена во всех
американских штатах и в ее родной Ирландии, которую она покинула в пятилетнем
возрасте. По ее словам, семья полностью поддерживает выбор профессии: родные
знают, что ее работа законна и безопасна.
"Вы можете подумать, что моя работа связана только с
сексом. Но в действительности я продаю прежде всего близость", – говорит
Литтл. Чтобы соответствовать современным требованиям, Алиса в свободное от
работы время получает новые знания по психологии, социологии и различным
аспектам сексуальности. Разобраться в чувствах и глубинных желаниях клиентов ей
помогает специальная литература и онлайн-лекции.