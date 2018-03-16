Секретами своего нелегкого труда поделилась с журналистами самая высокооплачиваемая проститутка США. Алиса Литтл призналась, что работа в секс-индустрии – лучшее, что было в ее жизни.

Секретами своего нелегкого труда поделилась с журналистамисамая высокооплачиваемая проститутка США. Алиса Литтл призналась, что работа всекс-индустрии – лучшее, что было в ее жизни.Около миллиона долларов заработала Алиса за два года,оказывая услуги состоятельным клиентам. Но и расходы немалые, признаетсяженщина. Так, только на смазку и презервативы у нее уходит почти 2,5 тысячидолларов в год. Другие расходы – маникюр и занятия в тренажерном зале.Режим у Алисы жесткий. Каждый день подъем в 7 утра. Пословам Литтл, обычно в борделе работают около 20 красивых женщин. Они по 12-14часов в сутки, пять дней в неделю ждут, чтобы их выбрали мужчины.Большинство клиентов, по словам ударницы секс-индустрии, многостудентов и отставных военных. Однако Литтл обслуживает также семейные пары,девственниц, одиноких женщин, разведенных мужчин и вдовцов.Алиса мечтает, чтобы проституция была узаконена во всехамериканских штатах и в ее родной Ирландии, которую она покинула в пятилетнемвозрасте. По ее словам, семья полностью поддерживает выбор профессии: родныезнают, что ее работа законна и безопасна."Вы можете подумать, что моя работа связана только ссексом. Но в действительности я продаю прежде всего близость", – говоритЛиттл. Чтобы соответствовать современным требованиям, Алиса в свободное отработы время получает новые знания по психологии, социологии и различнымаспектам сексуальности. Разобраться в чувствах и глубинных желаниях клиентов ейпомогает специальная литература и онлайн-лекции.