Королева Великобритании Елизавета II дала одобрение на брак принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Свадьба состоится 19 мая в Виндзорском замке.

Королева Великобритании Елизавета II дала одобрение на брак своего внука принца Гарри и его невесты Меган Маркл."Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл", — говорится в заявлении королевы.Таким формальным одобрением брака должны заручиться все члены королевской семьи, которые занимают с первой по шестую позиции в очереди на престол. Сейчас Гарри стоит в очереди пятым – после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и его детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Однако совсем скоро Гарри станет уже шестым, так как в апреле у Уильяма и его жены герцогини Кембриджской Кэтрин должен родиться третий ребенок.Свадьба Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке, сообщает ТАСС. Молодожены пригласили на торжество 2640 гостей. В день свадьбы состоятся два торжественных приема. Первый из них пройдет сразу же после церемонии венчания в часовне Святого Георгия. Затем Гарри и Меган проедут по улицам Виндзора, а затем снова присоединятся к гостям. Второй прием пройдет непосредственно в Виндзорском замке и будет устроен для молодоженов и их ближайших друзей. Саму свадьбу будет оплачивать королевская семья, а обеспечивать безопасность будет государство.Также скоро замуж выходит внучка Елизаветы II принцесса Евгения. В январе она обручилась со своим многолетним другом Джеком Бруксбэнком, управляющим одного из самых престижных ночных клубов в лондонском районе Мэйфэр.