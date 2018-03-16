Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опровергла появившиеся в интернете сообщения о том, что она готова сменить гражданство для того, чтобы выступить на следующих Олимпийских играх. Она приписала эти фантазии излишней эмоциональности ее поклонников.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опровергла появившиеся в интернете сообщения о том, что она готова сменить гражданство России для того, чтобы выступить на следующих Олимпийских играх. Она приписала эти фантазии излишней эмоциональности ее поклонников."По-видимому, люди просто переживают за меня таким образом, и это их эмоциональные посылы, — цитирует фигуристку телеканал Russia Today. – Я очень благодарна всем за повышенное внимание и любовь, но, судя по всему, некоторые всерьёз не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну".Чемпионка мира, которая на Олимпиаде-2018 завоевала две серебряные медали, также добавила, что считает неправильным додумывать или домысливать за другого человека, если не было официальной информации: "Нельзя сеять панику и совершать подобные вбросы в социальные сети".