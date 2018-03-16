Организовать безвизовый режим для финнов при поездках в Крым и наладить прямое авиасообщение с Хельсинки предложила председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.

Организовать безвизовый режим для финнов при поездках в Крым и наладить прямое авиасообщение с Хельсинки предложила председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова, передает РИА Новости."Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность", — сказала она.После воссоединения полуострова с Россией финская делегация впервые находится в Крыму. Визит, который продлится семь дней, призван наладить культурные и дружеские связи. Гости пробудут в Крыму до 20 марта.По словам Скиппари-Смирновой, дорога в Крым была тяжелой и долгой из-за отсутствия прямого авиасообщения.Она отметила, что финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты."Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге", — сказала глава делегации.Председатель русско-финской ассоциации дружбы отметила, что в их планах открыть в Крыму Финский культурный центр.