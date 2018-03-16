Компания Ford обнародовала свои планы на ближайшие два года и показала тизеры нескольких новых моделей. Но самый большой интерес, разумеется, вызывают изображения возрожденного внедорожника Bronco. Только его потенциальным покупателям опять придется подождать.

Компания Ford обнародовала свои планы на ближайшие два года и показала тизеры нескольких новых моделей. Но самый большой интерес, разумеется, вызывают изображения возрожденного внедорожника Bronco. Только его потенциальным покупателям опять придется подождать.