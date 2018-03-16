Компания Ford обнародовала свои планы на ближайшие два года и показала тизеры нескольких новых моделей. Но самый большой интерес, разумеется, вызывают изображения возрожденного внедорожника Bronco. Только его потенциальным покупателям опять придется подождать.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-ford-pokazal-pervye-izobrazheniya-vozrozhdennogo-bronco.html" target="_blank">Ford показал первые изображения возрожденного Bronco</a> - Компания Ford обнародовала свои планы на ближайшие два года и показала тизеры нескольких новых моделей. Но самый большой интерес, разумеется, вызывают изображения возрожденного внедорожника Bronco. Только его потенциальным покупателям опять придется подождать.
[url=http://33live.ru/novosti/16-03-2018-ford-pokazal-pervye-izobrazheniya-vozrozhdennogo-bronco.html]Ford показал первые изображения возрожденного Bronco[/url] - Компания Ford обнародовала свои планы на ближайшие два года и показала тизеры нескольких новых моделей. Но самый большой интерес, разумеется, вызывают изображения возрожденного внедорожника Bronco. Только его потенциальным покупателям опять придется подождать.