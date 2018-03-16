Женщины полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко бьются за свои подарки. Пока бывший сотрудник МВД сидит за решеткой, его гарем выясняет отношения с прокуратурой. По требованию сотрудников надзорного ведомства арестовано все имущество их кормильца - это и счета, и машины, и недвижимость.

Женщины полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко бьются за свои подарки. Пока бывший сотрудник МВД сидит за решеткой, его гарем выясняет отношения с прокуратурой. По требованию сотрудников надзорного ведомства арестовано все имущество их кормильца — это и счета, и машины, и недвижимость.В коридорах Мосгорсуда ждали четырех красавиц — бывших жен и любовниц полковника МВД Дмитрия Захарченко. Но вместо них на заседание пришли мужчины — адвокаты, что отбиваются от претензий Генеральной прокуратуры, которая считает, что полковник переписывал нечестно нажитые миллиарды на своих подруг.- Захарченко раздаривал квартиры, машины и миллионы своим женщинами?- Он ничего не раздаривал, договоров дарения не было.Захарченко стал известен после того, как в квартире его матери оперативники обнаружили валюту на 8 миллиардов рублей. Сам полковник был задержан за получение взятки в 7 миллионов рублей. Происхождение остальных денег до сих пор загадка. Но в прокуратуре уверены, что знают, куда тратились деньги. Слабостью полковника были женщины.Яна Саратовцева, бывшая участница реалити-шоу, была единственной официальной женой полковника. Пока он сидел в СИЗО, она разъезжала по курортам: новый год в Куршавеле, 8 марта в Куршавеле, и даже в день суда она — в Женеве. Своих женщин, уверены в Генпрокуратуре, полковник баловал, как цариц: дорогие подарки, поездки, лучшие рестораны, салоны."Одной из супруг после рождения ребенка он помимо приобретенной ей квартиры подарил миллиард рублей, чтобы она положила на счет и на проценты жила", — рассказывает Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ.Речь о красавице Анастасии Пестриковой.- Как вы относились к тому, что Захарченко вам миллиард выделил? Вы ему ребенка родили, а то, что он других девушек содержал, вы не ревновали?- Вы что вообще такие вещи говорите?! Мне просто интересно, вы с чего это взяли?- Это не так?- Нет, это не так.Они все твердят примерно одно и то же: что с Захарченко жили не долго, особых отношений не имели. Вот, к примеру Марина Семынина, родившая полковнику еще одного ребенка. Дочке на день рождения она подарила скакуна за 650 тысяч рублей. Назвали коня Алигарх — через "А". Про подарок говорить не любит, как и про 10 миллионов долларов, которые каким-то образом оказались на ее счету. По словам Семыниной, полковник еще в начале 2000 годов был беден."Мы начинали с ним жить в общежитии. Мы были бедными! Из этой ситуации создали непонятно что. Я даже не знаю, как говорить об этом. Он взрослый мужчина, на протяжении жизни у него были женщины. О каком гареме идет речь?" – возмущается Марина Семынина.Четвертая пассия полковника Ирина Петрушина, которой он по некоторым данным подарил квартиру стоимостью более 30 миллионов рублей и машину. Квартир у близких Дмитрия Захарченко вообще было не мало — 27."Если предпочтения матери Захарченко был юго-запад Москвы (Мичуринский проспект, Ломоносовский проспект), то отец Захарченко был более изысканным в своих предпочтениях и приобретал недвижимость на Пречистенской набережной, в Якиманском переулке, на Крутицкой набережной", — рассказывает Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ.Всего же Генпрокуратура потребовала изъять у семьи Захарченко имущество более чем на миллиард рублей и еще 8 миллиардов разной валюты — той самой, которая и была обнаружена в квартире мамы полковника Захарченко. Программе "33Live.Ru Дежурная часть" удалось ознакомиться с черной бухгалтерией его семьи."Деньги считались не банкнотами, а пачками. Мать Захарченко в прошлом педагог, преподавала математику, а потому все исполнено верно: суммы бьются — перепроверяли, но бьются они не только в арифметическом порядке, но и с теми суммами денег, которые были обнаружены в квартире семьи Захарченко", — объяснил Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ.В декабре суд, учитывая все доказательства, вынес решение об изъятии имущества. Теперь близкие полковника ринулись в бой за отобранные миллиарды.Суд отложил дело семьи и близких Дмитрия Захарченко. О переносе слушаний попросили сами адвокаты. По их словам ни полковник, ни его отец, которые находятся в СИЗО, не успели ознакомиться с текстом апелляционной жалобы. Так что семью миллиардера вновь ждут в Мосгорсуде уже 22 марта.