Следственный комитет РФ проверяет телесюжет о бизнесмене, фактически державшем жену в рабстве семь лет. После очередных побоев девушка попала в больницу и находилась в крайне тяжелом состоянии — у нее были диагностированы анорексия и множественные травмы.

Следственный комитет РФ проверяет телесюжет о бизнесмене, фактически державшем жену в рабстве семь лет. После очередных побоев девушка попала в больницу и находилась в крайне тяжелом состоянии — у нее были диагностированы анорексия и множественные травмы.Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, 15 марта на телеканале "Россия 1" в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" обсуждалась история Натальи Серебрий, которая проживала с мужем в Турции и России и обвинила его в тяжких побоях.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.Во время телеэфира стало известно, что 25-летнюю модель — мать двоих детей Наталью Серебрий врачи вытащили буквально с того света. Она рассказала, что семь лет муж — состоятельный ювелир Вячеслав Репин держал ее фактически в рабстве и издевался над ней. Муж Вячеслав Репин старше девушки на 27 лет. Наталья рассказывает, что у нее не было ни телефона, ни Интернета, а когда муж уходил из дома, то закрывал ее с детьми в квартире. Жертва тирана неоднократно предпринимала попытки убежать, но муж ее все время возвращал.