Владимир Путин во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге понаблюдал за ходом операции на сосудах. Гендиректор центра Евгений Шляхто показал президенту эксклюзивную гибридную операционную, аналогов которой в России нет.

Владимир Путин во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге понаблюдал за ходом операции на сосудах. Гендиректор центра Евгений Шляхто показал президенту эксклюзивную гибридную операционную, аналогов которой в России нет.Путин заглянул в операционную и посмотрел, как проходит операция на сосудах нижних конечностей. В ходе процедуры пациенту будут удалены все бляшки, мешающие ходить, при этом 64-летний мужчина в течение всей операции будет находиться в сознании.По словам Евгения Шляхто, после такой операции, пациента могут выписать уже на следующий день. Оснащение операционной позволяет проводить операции даже в магнитном поле.Президент высоко оценил уникальность исследований и констатировал, что данный центр – это "уникальная площадка".Затем Владимир Путин пообщался с сотрудницами лаборатории, которые рассказали ему о направлениях деятельности, в частности — исследованиях ДНК и сахарного диабета у детей.Как уточняет РИА Новости, преимуществом гибридной хирургии является одномоментное выполнение несколькими бригадами эндоваскулярных и открытых вмешательств в одной операционной, что сокращает время операции. Кроме того, оснащение центра позволяет делать компьютерную томографию прямо во время операции. При таком методе снижаются риски осложнений.