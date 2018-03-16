Думаете над тем, куда пойти в ближайшее время? Dni.Ru помогут вам определиться, рассказав о грядущих событиях ближайших семи дней.

Думаете над тем, куда пойти в ближайшее время? Dni.Ru помогут вам определиться, рассказав о грядущих событиях ближайшихсеми дней.16 марта, пятницаВ "Adrenaline-Stadium"выступит легендарная группа "The Prodigy". Неунывающих ветеранов сцены любят ипочитают в России чуть ли не больше, чем на родине, в Англии, что уж и говоритьо других уголках планеты. За почти три десятка лет своего существованияколлектив творил, менялся, брал паузы и возвращался из небытия. И вот группавновь едет в гости, она отыграет специальное шоу, пронизанное фирменным угаром. Концерты пройдут 16 и 17 марта.В "Крокус Сити Холле" будутдарить первоклассный "саунд" именитые музыканты. Это Джо Сатриани, ДжонПетруччи и Ульрих Рот – а вместе проект "G3", созданный 22 года назад. Его сутьпроста: каждый виртуозный гитарист выступает со своими песнями, а затем всетрое выходят вместе на сцену и устраивают невероятный джем. Данный концерт –событие для всех меломанов.Фармколледж "Новые Знания"запустил бесплатный онлайн-курс "Первая помощь". Любой желающий (возрастом от14 лет) дистанционно может за 2 недели пройти курс из 12 часов занятий, накоторых будет рассказано о том, что делать в экстренных ситуациях, как оказатьпервую помощь при ожогах и обморожениях, научиться отличать сердечный приступ отанафилактического шока и так далее. Создатели отмечают, что содержание,состоящее из презентаций, видеоматериалов и глоссария, будет понятным идоступным любому человеку, не имеющему специального образования. Записаться .В ГосударственномКремлевском дворце покажут легендарный мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера "ПризракОперы". Это будет уникальная возможность услышать весь мюзикл на русском языке живьемв исполнении профессиональной российской труппы и большого симфоническогооркестра. Это признанный шедевр, который получил престижные театральныенаграды, его посмотрело более миллиона человек. Вечер станет посвящениемлегендарному создателю "Призрака Оперы" – композитору Эндрю Ллойд-Уэбберунакануне его 70-летия.17 марта, субботаВ "Барвиха Luxury Village"выступит группа "Ленинград". Яркий, ироничный и эпатажный коллектив исполнитлучшие хиты за все время творчества, а также порадует поклонников своими новымипеснями. Все как обычно – Шнуров и компания не будут стесняться в выражениях иза словом в карман не полезут.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут мюзикл "Путешествие Незнайки". В этом веселомспектакле маленьких зрителей будут ждать всеми любимые герои: Незнайка иЗнайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные "коротышки". Они отправятся впутешествие на воздушном шаре, где встретят удивительные приключения и лучшеузнают друг друга. В постановке используются стихи, загадки, смешныескороговорки и веселые песенки, которые вместе с героями сказки с удовольствиемповторяют и юные зрители.18 марта, воскресеньеВ Московском театре на Таганкепокажут философскую пьесу-притчу "Добрый человек из Сезуана". Это самый первый спектакль,с которого начался Театр на Таганке. Он стал его символом и талисманом и остаетсяна сцене больше полувека. По сюжету боги спустились на землю и безуспешно ищутхотя бы одного доброго человека. Если не найдут, значит этому миру не стоит существовать.И наконец находят – проститутку Шен Те, человека, который не может сказать"нет".19 марта, понедельникЦентральный Дом Актера приглашает на спектакль "Quasi una fantasia". Артисты Мастерской театральных ремесел АндреяЩукина будут исполнять песни, превратив каждую из них в маленький спектакль сосвоим сюжетом и страстями, понятными всем без слов. Зрителей ждут мировые хиты,которые исполняли Лучано Поваротти, Андреа Бочелли, Майкл Джексон, Стиви Уандери другие артисты, а также национальные песни Грузии, Испании, Италии и странАфрики. Искренность, задор и юмор молодых исполнителей, их потрясающие голосанеизменно вызывают восторг и восхищение.В "Крокус Сити Холле" состоитсясовместный концерт "Би-2" и "Квартет И". Артисты комедийного жанра так говорято предстоящем событии: ""Квартет И" всегда на редкость плодотворно сотрудничалс лучшими российскими рок-группами. […] А вот на одной сцене с Левой и Шурой мыеще ни разу не устроили чего-то совместного и полнометражного (выступления другу друга на юбилеях не в счет). И это давно хотелось как-то исправить".20 марта, вторникВ Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Ревизор". Все будет происходить в пустом пространстве.Фантазия зрителей сама должна будет дорисовать окружающий картинку: и забор, иномер в гостинице, и комнату городничего. В любом случае на помощь в этом делепридет самый смешной духовой оркестр, уморительные чиновники, пугающиесясобственной тени, и сам "ревизор", задорным чертенком скачущий по сцене иобводящий вокруг пальца видавших виды правителей городка.21 марта, средаВ Московском международном Домемузыки выступит Кейко Мацуи – пианистка и композитор из Японии, получившая мировое признание.Артистка считается мастером в области инструментальной музыки, обладает выдающимсяталантом написания запоминающихся мелодий, которые сама описывает как "зеркало,или отражения себя в любой момент". "Я всегда хотела сочинять мелодии, которыеостаются в сердцах людей и живут вечно, как традиционная или классическаямузыка", – говорит Кейко Мацуи.В рамках фестиваля Вкус Франции (Goûtde France) более 60 российских ресторанов будут чествовать великолепную французскуюкухню. Они отдадут дань уважения традициям французской кухни и ее инновационнымтенденциям, гастрономическому наслаждению и принципам здорового питания иэкологии. В этом году в центре внимания впервые будет один из французскихрегионов – Новая Аквитания. Узнать более подробную информацию и посмотретьсписок участвующих ресторанов Москвы и других российских городов вы можете .22 марта, четвергВ Усадьбе А.К. Поливанова состоится очередной показ необычного и привлекающего к себе спектакля-сериала в иммерсивном формате"Дом 19|07". Вместо сцены здесь – настоящий старинныйособняк. А зрителей ждет путешествие по его комнатам, где будут разворачиватьсязахватывающие события. Это необычная форма подачи обеспечивает максимальное погружение,давая возможность стать полноправным участником повествования.В "Крокус Сити Холле" НиколайБасков представит новую концертную программу "Игра", больше похожую натеатрализованное представление мирового уровня, созданное при участии лучшихспециалистов. Здесь соединятся вокал и хореография, изысканные костюмы ироскошные сценические декорации, пантомима и акробатика, история исовременность, уникальные эффекты и технологии. Все действо имеет оригинальныйсценарий из шести глав, каждая из которых переносит зрителей в свою уникальнуюатмосферу. Объединяющим смысловым и декорационным элементом стала говорящаяМаска – квинтэссенция Артиста. Она ведет со зрителями беседу на протяжениивсего концерта: говорит об отношениях с миром и со зрителем, о поиске, славе,вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и любви.В кино выйдет фильм "Тихоокеанскийрубеж-2". Команда пилотируемых гигантских роботов предотвратила вторжениегигантских инопланетных монстров. Однако война еще не окончена, настало времявновь отстаивать свои права на планету Земля и собственные жизни.