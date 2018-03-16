Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит выполнение поручений российского лидера.
Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит выполнение поручений российского лидера.
Межфракционная рабочая группа депутатов 22 марта
представит предложения по законодательному обеспечению послания президента
Федеральному собранию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав
Володин после того, как Владимир Путин утвердил перечень поручений по
реализации обозначенных им 1 марта дальнейших направлений развития страны.
По словам спикера Госдумы, в подписанных главой государства
документах обозначен большой блок экономических и социальных задач, которые направленны
на дальнейшее развитие страны и благополучие граждан. "В числе приоритетов
– решение вопросов социальной сферы, налоговой политики, рост
производительности труда и обеспечение лидерства по ключевым направлениям -
цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования",
– отметил Володин.
По его словам, 22 марта межфракционная рабочая группа
представит предложения по реализации послания Президента. Эта группа была
создана по решению Совета нижней палаты сразу же после выступления президента,
1 марта.
"Госдума совместно с правительством подготовит
необходимую законодательную базу, предусмотренную поручениями Президента, -
заявил председатель Госдумы. – По сути, нам предстоит сформировать правовую
основу развития страны на последующие десятилетия".
В то же время, по словам Вячеслава Володина, по ряду
направлений депутатами уже проведена определенная работа, которая направлена на
то, чтобы решения были приняты в сроки, обозначенные российским лидером. Речь
идет о таких сферах, как цифровая экономика, строительство жилья,
здравоохранение.
"Эти и другие вопросы профильные комитеты Госдумы
будут прорабатывать вместе с отраслевыми министерствами".
Между тем, по ряду направлений, обозначенным Владимиром
Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию, депутаты уже в течение
некоторого времени ведут работу. В частности, были проведены парламентские
слушания, созданы и успешно функционируют профильные депутатские группы. Так, в
здании на Охотном Ряду активно занимаются решением проблем обманутых дольщиков,
развитием цифровой экономики, диверсификацией военно-промышленного комплекса и
рядом других актуальных вопросов.
Несмотря на это, отметил после оглашения послания Вячеслав
Володин, депутатам предстоит еще разработать и принять большое количество
законов. Предварительный подсчет показал, что речь идет о десятках документов,
уточнил он.
По словам спикера Госдумы, законотворческая деятельность в этом
направлении будет вестись весь текущий, а, может, и следующий годы. Председатель
нижней палаты уверен, что Россия должна использовать сложившуюся ситуацию для
того, чтобы совершить прорыв