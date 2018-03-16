Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит выполнение поручений российского лидера.

Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит выполнение поручений российского лидера.Межфракционная рабочая группа депутатов 22 мартапредставит предложения по законодательному обеспечению послания президентаФедеральному собранию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента ВячеславВолодин после того, как Владимир Путин утвердил перечень поручений пореализации обозначенных им 1 марта дальнейших направлений развития страны.По словам спикера Госдумы, в подписанных главой государствадокументах обозначен большой блок экономических и социальных задач, которые направленнына дальнейшее развитие страны и благополучие граждан. "В числе приоритетов– решение вопросов социальной сферы, налоговой политики, ростпроизводительности труда и обеспечение лидерства по ключевым направлениям -цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования",– отметил Володин.По его словам, 22 марта межфракционная рабочая группапредставит предложения по реализации послания Президента. Эта группа быласоздана по решению Совета нижней палаты сразу же после выступления президента,1 марта."Госдума совместно с правительством подготовитнеобходимую законодательную базу, предусмотренную поручениями Президента, -заявил председатель Госдумы. – По сути, нам предстоит сформировать правовуюоснову развития страны на последующие десятилетия".В то же время, по словам Вячеслава Володина, по рядунаправлений депутатами уже проведена определенная работа, которая направлена нато, чтобы решения были приняты в сроки, обозначенные российским лидером. Речьидет о таких сферах, как цифровая экономика, строительство жилья,здравоохранение."Эти и другие вопросы профильные комитеты Госдумыбудут прорабатывать вместе с отраслевыми министерствами".Между тем, по ряду направлений, обозначенным ВладимиромПутиным в ежегодном послании Федеральному Собранию, депутаты уже в течениенекоторого времени ведут работу. В частности, были проведены парламентскиеслушания, созданы и успешно функционируют профильные депутатские группы. Так, вздании на Охотном Ряду активно занимаются решением проблем обманутых дольщиков,развитием цифровой экономики, диверсификацией военно-промышленного комплекса ирядом других актуальных вопросов.Несмотря на это, отметил после оглашения послания ВячеславВолодин, депутатам предстоит еще разработать и принять большое количествозаконов. Предварительный подсчет показал, что речь идет о десятках документов,уточнил он.По словам спикера Госдумы, законотворческая деятельность в этомнаправлении будет вестись весь текущий, а, может, и следующий годы. Председательнижней палаты уверен, что Россия должна использовать сложившуюся ситуацию длятого, чтобы совершить прорыв