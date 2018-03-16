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<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-honda-xochet-obnovit-rekord-skorosti-dlya-gazonokosilok.html" target="_blank">Honda хочет обновить рекорд скорости для газонокосилок</a> - Помимо автомобилей, компания Honda давно и масштабно производит мотоциклы, скутеры и разную полезную в хозяйстве моторизованную технику. Не так давно японцы уже прославились, собрав самую быструю в мире газонокосилку, и теперь хотят улучшить собственное достижение, скрестив косилку с супербайком.