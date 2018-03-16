Бывшую товарка Цымбалюк-Романовской улетела на похороны. А по возвращении она даст показания в Следственном комитете. Ей предстоят следственные действия с бывшей женой Армена Джигарханяна.

Бывшую товарка Цымбалюк-Романовской улетела на похороны. А по возвращении она даст показания в Следственном комитете. Ей предстоят следственные действия с бывшей женой Армена Джигарханяна.Первый канал продолжает методично обелять деяния Виталины Цымбалюк-Романовской и уничтожать ее бывшую товарку Элину Мазур. В студию очередного выпуска программы "На самом деле" были приглашены "ночные бабочки", якобы работающие в одном из принадлежащих Мазур притонах. И откровенничали там перед Шепелевым, выдавая совершенную ложь и мерзость."После просмотра этого бесстыжего шоу деле от обширного инфаркта кончалась моя бабушка Маргарита Осокина., – рассказала Dni.Ru Мазур. – Трагедия произошла в Киеве. В программе показали женщин, которые представлялись сотрудницами притонов, якобы находящихся у меня в собственности. Хотя буквально за два часа перед трансляцией мне позвонил следователь и пригласил для допроса, поскольку следствием установлены данные этих "подсадных" Так одной из них является настоящая "мамка" одного их борделей Красноармейской улице. Следователь сообщил мне, что там используется рабский труд. И теперь этим вопросом занимаются сотрудники полиции".Ранее в интервьюDni.Ru Элина Мазур , что никогда не содержала публичных домов "В 2012-2015 годах я активно занималась закрытием публичных домов и наркопритонов, – рассказала Dni.Ru Элина. – Я не была "мамкой", как пишут сегодня, а выступала исключительно как заявитель. Просто ко мне обратились девушки, которые пытались вырваться из того рабства. И своими действиями я перешла дорогу тем, кто содержал и крышевал этот грязный бизнес. Проститутки, "мамки", сутенеры потеряли большой кусок хлеба. Они наказали меня тем, что убили мою мать – наркоман из закрытого мною притона сбил ее на машине, и та не выжила"