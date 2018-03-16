Через пару дней в нашей стране пройдут уже седьмые по счету президентские выборы. Главу государства россияне избирают с 1991 года. Несмотря на то, что 27 лет – очень небольшой временной промежуток в историческом масштабе, политическая жизнь в России все эти годы была очень насыщенной. Кандидаты, которые боролись за высший государственный пост, отстаивали самые разные видения и представления о дальнейшем пути развития страны, ее политической системе, экономике и обществе. Все, что нужно знать об истории президентских выборов в России – в материале Dni.Ru.

Через пару дней в нашей стране пройдут уже седьмые по счету президентские выборы. Главу государства россияне избирают с 1991 года. Несмотря на то, что 27 лет – очень небольшой временной промежуток в историческом масштабе, политическая жизнь в России все эти годы была очень насыщенной. Кандидаты, которые боролись за высший государственный пост, отстаивали самые разные видения и представления о дальнейшем пути развития страны, ее политической системе, экономике и обществе. Все, что нужно знать об истории президентских выборов в России – в материале Dni.Ru.На пути к демократииПолитические свободы, в том числе право избирать и бытьизбранным, появились еще в царское время. Во время первой русской революции встране была создана Государственная дума, в которой заседали представители самыхразных слоев населения – помещики, буржуазия, крестьяне и другие. Однакоруководил всем по-прежнему наследственный монарх. Естественно, что в такихусловиях ни о какой выборности главы государства не могло быть и речи, хотясреди политических партий были те, кто выступал за превращение России в республику.В советское время говорить о реальной демократии тоже неприходилось.Генеральные секретари избирались без участия народа, их путь на вершинугосударственной власти зависел от положения в партийной системе, все времясуществования СССР отличавшейся подковерными интригами, заговорами и чистками.Все изменилось с началом перестройки. Видя слабостьверховной власти и ее неспособность провести необходимые реформы, республикиначали обособляться от союзного центра. Среди них была Россия, которая в июне1990 года объявила о своем суверенитете.Советский Союз умирал мучительно, а политическая системановой, демократической России, рождалась буквально на ходу. Времени для того,чтобы остановиться и передохнуть не было, события развивались слишкомстремительно. Встал вопрос о введении президентского поста в России. В марте1991 года прошел референдум, на котором соответствующая инициатива получилаподдержку большинства граждан.Первые, российские, нашиВыборы президента России состоялись 12 июня 1991 года. Ихотличительной особенностью была необычная для отечественной политическойсистемы практика, когда вместе с президентом избирается и вице-президент. Такойпринцип используется на выборах в США. Только там глава государства избираетсяна четыре года, а в 1991 году президент России избирался на пятилетний срок.Всего в избирательных бюллетенях было восемь кандидатов:Борис Ельцин (вместе с кандидатом в вице-президенты Александром Руцким), бывшийглава правительства СССР Николай Рыжков, тогда еще новичок избирательныхкампаний Владимир Жириновский и глава Кемеровского облисполкома Аман Тулеев.Кроме того, на выборах был представлен и "силовой" блок -генерал-полковник Альберт Макашов и экс-министр внутренних дел СССР ВадимБакатин. Четверо кандидатов являлись членами КПСС. Борис Ельцин недавно покинулпартию, и потому был беспартийным, а Владимир Жириновский шел отЛиберально-Демократическая партии Советского Союза (ЛДСС, предшественник ЛДПР).Как и предполагалось, ни один из претендентов на высшийгосударственный пост не смог составить серьезной конкуренции Борису Ельцину.Популярность первого лидера новой России была тогда очень велика, высказываемыеим идеи находили поддержку у большинства россиян. Он набрал 57% голосовизбирателей, всего за первого президента нашей страны проголосовали 45миллионов человек. Второе место занял Николай Рыжков (16,85%). Настоящимоткрытием первых президентских выборов стал 27-летний Владимир Жириновский.Неожиданно для многих он набрал почти 8% голосов, заняв почетное третьеместо.Нашлись и те, кто проголосовал против всех – 1,92%избирателей, а недействительными были признаны 2,16% бюллетеней. Явка навыборах составила 76,66%. Избрание президента России ускорило обособление крупнейшейреспублики СССР от союзного центра и создало политический фундамент длядальнейших преобразований.Голосуй, или проиграешьСледующие президентские выборы состоялись 6 июня – 3 июля 1996года – единственные в новейшей истории страны, которые прошли в два тура.Избирательная кампания шла на фоне сложной социально-экономической ивнутриполитической ситуации в стране.Запущенные в 1992 году радикальные экономические реформыпривели к существенному падению уровня жизни населения, поставили в тяжелоеположение целые отрасли промышленности, научную, образовательную, медицинскуюсферы. Серьезно вырос уровень преступности. Положение осложнялось идущей войнойв Чечне. Президента и его команду критиковали как "слева", так и"справа".Основная борьба развернулась между действующим главойгосударства и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. До этого коммунисты получилибольшинство на думских выборах, что серьезно укрепило притязания их кандидата на президентский пост.На этот раз в бюллетенях было 10 претендентов, помимоЕльцина и Зюганова на выборы шли Владимир Жириновский, депутат ГосдумыАлександр Лебедь, лидер "Яблока" Григорий Явлинский, предпринимательВладимир Брынцалов, врач Святослав Федоров, экономист Мартин Шаккум, бывшийпрезидент СССР Михаил Горбачев и даже известный советский тяжелоатлет ЮрийВласов.Многие делали ставку на кандидата от коммунистов. Своейактивностью Зюганов резко выделялся на фоне заметно уставшего Ельцина, который,к тому же, перенес незадолго до выборов инсульт. Тем не менее, президент смогмобилизовать свои силы и провести масштабную избирательную кампанию, главнымлозунгом которой стало известное "Голосой, или проиграешь".Первый тур не выявил победителя, Ельцин и Зюганов набралипрактически равное количество голосов – 35,28% и 32,03% соответственно. Третьеместо занял Александр Лебедь с 14,52% голосов, четвертым стал кандидат от"Яблока" Григорий Явлинский – 7,34%, а Владимир Жириновский заметносдал – 5,7% и пятое место. Результаты остальных были в пределах статистическойпогрешности. Так, Горбачев набрал 0,51%, Власов – 0,2%.Второй тур действующий президент выиграл уже с гораздо более существенным преимуществом – 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова. Явка на обоих этапахголосования была примерно одинаковой – 69,8% во время первого тура и 69,4% вовремя второго.Новый век с новым президентомСобравшиеся за праздничными новогодними столами россияне потрадиции включили телевизоры, чтобы послушать обращение президента. НеожиданноБорис Ельцин заявил о досрочном сложении полномочий. "Я ухожу", -заявил глава государства. Исполняющим обязанности президента был назначенВладимир Путин, который за несколько месяцев до этого возглавил правительство.47-летний премьер-министр начал активную работу по зачистке Северного Кавказаот террористических группировок и проведению важных социально-экономическихреформ.Россияне поддержали новый курс. Подтверждением этому стали состоявшиеся в марте 2000 годадосрочные выборы главы государства. Кроме Путина, в избирательных бюллетеняхбыло 10 кандидатов: вновь выдвигались Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский,Григорий Явлинский и Аман Тулеев. Были на тех выборах и новички: депутатГосдумы Станислав Говорухин, предприниматель Умар Джабраилов, главаобщероссийского движения "За гражданское достоинство" Элла Памфилова,тогдашний генпрокурор Юрий Скуратов, губернатор Самарской области КонстантинТитов, лидер движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин.Явка на выборах составила 68,70% – к избирательным урнампришли более 75 миллионов россиян. Победу с результатом в 52,90% голосоводержал Владимир Путин. Вторым к финишу пришел Геннадий Зюганов (29,20%),третьим – Григорий Явлинский (5,80%). Владимир Жириновский набрал неожиданномало – всего лишь 2,70% голосов избирателей. 7 мая 2000 года в БольшомКремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президентаВладимира Путина. В истории страны наступила новая эпоха.Закрепить результатРаботы у нового президента было непочатый край. Необходимо было установить прочный мир на Северном Кавказе, поднять уровень жизниграждан, восстановить промышленность, вывести из кризиса образование, науку,медицину, реформировать армию и правоохранительные службы, укрепитьгосударственность и стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.Все это требовало от команды Владимира Путина огромного напряжения сил иэнергии.За четыре года удалось провести колоссальную работу,благодаря которой страна встала на рельсы устойчивого поступательного развития,а граждане наконец-то смогли вздохнуть спокойно после многочисленных кризисов и катаклизмов лихих 90-х.Показателем поддержки президентского курса стал результат Владимира Путина наочередных выборах главы государства, которые состоялись 14 марта 2004 года.Помимо действующего главы государства, на президентский постпретендовали депутат Госдумы, член ЛДПР Олег Малышкин, его коллега по нижнейпалате парламента, депутат от КПРФ Николай Харитонов, руководитель фракции"Родина" в Госдуме Сергей Глазьев, тогдашний глава Совфеда СергейМиронов, а также бывший сопредседатель партии "Союз правых сил" ИринаХакамада.Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 71,31%голосов избирателей. Второе место с результатом 13,69% занял коммунист НиколайХаритонов, третьим к финишу пришел Сергей Глазьев, набравший 4,10% голосов.Новый лидерСрок полномочий Владимира Путина закончился в 2008 году. ПоКонституции, глава государства не может избираться больше двух раз подряд. Вмарте 2008 года состоялись очередные президентские выборы. На этот раз вбюллетенях было заметно меньше фамилий: первый зампред правительства ДмитрийМедведев, вновь баллотировались Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, а"темной лошадкой" выборов-2008 стал лидер Демократической партииРоссии Андрей Богданов – всего четыре кандидата.Убедительную победу одержал Дмитрий Медведев, за которогопроголосовали более 70% россиян. Результаты кандидатов от коммунистов илиберальных демократов были примерно такими же, что и во время прошлых выборов:Зюганов набрал 17,72% голосов, Жириновский – 9,35%. Самый низкий результатпоказал кандидат от Демпартии – всего лишь 1,5% голосов избирателей. Явкасоставила 69,81%.Последние на сегодняшний день выборы президента прошли 4марта 2012 года. Победу с результатом 63,60% голосов одержал Владимир Путин. Это свидетельствовало об одобрении подавляющимбольшинством граждан выбранной им стратегии развития страны, котораязаключается в возвращении России статуса мощной мировой державы ссильной экономикой и развитой социальной сферой. Стоит отметить, что еще в 2008году в Конституцию страны были внесены поправки, в соответствии с которыми срокпрезидентских полномочий был продлен с четырех до шести лет.Всего в президентских кампаниях в России участвовали 30человек. Из них две женщины – Элла Памфилова (нынешняя глава Центральнойизбирательной комиссии) и Ирина Хакамада. Семеро из них участвовали в выборахболее одного раза.Настоящим ветераном на этом поприще является ВладимирЖириновский (пять раз), чуть отстает от лидера ЛДПР Геннадий Зюганов (четырераза), а губернатор Кемеровской области Аман Тулеев претендовал на высшийгосударственный пост трижды. По два раза баллотировались Борис Ельцин, глава"Справедливой России" Сергей Миронов и председатель"Яблока" Григорий Явлинский. Президент Владимир Путин идет на выборыв четвертый раз.