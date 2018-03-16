По слухам состояние Маши стабилизируется. Но ей и родителям еще очень многое предстоит пройти.

По слухам состояние Маши стабилизируется. Но ей и родителям еще очень многое предстоит пройти.C момента страшной автокатастрофы на юге Франции, в которой пострадала семья Андрея Кончаловского, прошло почти пять лет. Тогда по дороге в Марсель джип режиссера на большой скорости выскочил на встречную полосу. В результате ДТП сильно пострадала наша дочь Маша, которая вопреки предупреждениям сидела на пассажирском сидении непристегнутой. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств осталась жива – поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе. Наследница режиссера перенесла операцию, после чего ее ввели в искусственную кому.Сегодня Юлия Высоцкая крайне неохотно говорит про состояние дочери: "Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно.Мне действительно очень сложно говорить на эту тему. Это не то, чем я сейчас имею право делиться. Я не могу говорить об этом, ни в каком ракурсе, никак…"Однажды актриса была чуть более откровенна: “Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет… медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа – и Маши, и наша…”А Андрей Кончаловский всякий раз на вопрос о семье, который волнует всех, кто знаком с бедой, случившейся в жизни режиссера, неизменно отвечает: "Спасибо, все нормально". Но пару лет назад дал чуть более развернутый ответ, который так ждали поклонник:"Мое самочувствие зависит от самочувствия моей дочери, а оно потихоньку идет к лучшему. Но это будет длительный процесс и с этим надо смириться, и идти в темноте с фонариком"."Беда, которая случилась с их дочкой Машенькой, только сплотила их. Я молюсь за дочь, зятя, всю их семью, и мне очень неприятно, когда я слышу в их адрес какой-то негатив, читаю новости в интернете", – говорила в интервью о семейной драма мать Юлии Высоцкой.Но что сегодня с 19-летней Машей?"После трагической аварии я видел Машку один раз только. Она, слава богу, уже в России. Французы хотели ее отключать, сказали, бессмысленно. Ее перевезли в Россию, кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится – неизвестно. Дай бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию. Конечно, все это очень печально. Машка чудесная девочка совершенно", – рассказывал Егор Кончаловский о своей младшей сестре.По слухам, девочка находится в одном из элитных московских реабилитационных центров, где задействован весь имеющийся потенциал, комплекс мер и высокие медицинские возможности для того, чтобы поставить девочку на ноги. Говорят, что состояние Маши стабилизируется и она стала реагировать на внешние раздражители. Остается только молиться, чтобы господь помог ей и дал сил родителям.