18 марта – важное голосование. Жители области, вместе со всей страной, будут выбирать президента. На 6 лет. В нашем регионе к дню голосования практически всё готово. О нюансах предстоящего дня выборов говорим с Сергеем КАнищевым, заместителем председателя областного избиркома. Сегодня он гость в студии 6 канала.

16.03.201818 марта – важное голосование. Жители области, вместе со всей страной, будут выбирать президента. На 6 лет. В нашем регионе к дню голосования практически всё готово. О нюансах предстоящего дня выборов говорим с Сергеем КАнищевым, заместителем председателя областного избиркома. Сегодня он гость в студии 6 канала.