Доля ипотеки в премиальном сегменте выросла в шесть раз за два года.

Порядка 20% всех сделок в премиальных новостройках Москвы в феврале были ипотечными, говорится в сообщении компании Savills. В целом же за весь зимний период доля ипотечных сделок достигла 23% от общего объема - для премиального сегмента это значительный показатель.По сравнению с прошлым годом доля ипотеки в премиальном сегменте выросла в 2 раза, а за 2 года – в 6 раз. Средний срок ипотечного кредита в премиальном сегменте составляет 9 лет. С учетом среднего бюджета сделки при первоначальном взносе в 40% ежемесячный платеж для этого периода кредитования будет превышать 400 тысяч рублей.Наиболее популярные районы на рынке премиальных новостроек – Хамовники и Пресненский, за февраль на них пришлось две трети всех сделок с новостройками. Средний бюджет сделок превысил 70 миллионов рублей.