О перспективах заключения международного соглашения в области кибербезопасности и о партнёрстве в глобальном информационном пространстве, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Кибероружие страшнее ядерногоВ своё время Альберт Эйнштейн сказал: «Я не знаю, чем будут воевать в третьей мировой войне, но в четвёртой люди будут сражаться дубинками и камнями». Какова позиция Соединённых Штатов на предложение о заключении соглашения в области кибербезопасности, и почему установление стратегического равного партнёрства в глобальном информационном пространстве не соответствует интересам США и их сателлитов? Видимо, «наши партнёры» за океаном не слышали универсального совета, озвученного известным мультперсонажем котом Леопольдом: «Ребята, давайте жить дружно!».Республика в миниатюре, или Особенности одного селаА вы знаете, что есть такое место на земле – Тьма-Тьмущая? И не в сказке, а на самом деле она существует! И естественно, в России! В Елабужском районе Республики Татарстан, вокруг села Татарский Дюм-Дюм есть и леса грибные, и речка Вятка за околицей, полноводная да богатая рыбой. Красота неописуемая! Характерной особенностью этого населённого пункта является его визитная карточка - добрососедство многонационального народа Татарстана. Когда случаются праздники: Сабантуй у татар или марийский Симык, не говоря уж про широкую Масленицу, всё население Тьмы-Тьмущей собирается вместе послушать голосистых певцов и отведать блюда национальной кухни. А местный воевода и не припомнит за долгие годы своей службы в Дюм-Дюме, чтобы здесь происходили какие-либо серьёзные происшествия.Крах «земляного треста»Трест, который всё-таки лопнул, просуществовал достаточно недолго. Но за это время земельные наделы площадью от 7 до 10 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью около полутора миллионов рублей, судя по документам, раздавались, словно горячие пирожки, обычным маргиналам. Сотрудникам иркутской полиции удалось разобраться, как организаторы земельного «бизнеса» в процессе дальнейших махинаций деньги, полученные от последующей реализации этих участков, складывали в собственные карманы.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 10, а также на интернет-странице издания.