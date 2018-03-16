Как известно, иногда лучше промолчать, чем что-то сказать. Этот принцип действует в том числе и для политиков. Но только не для министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Глава внешнеполитического ведомства Незалежной периодически выступает с откровенно глупыми и нелепыми заявлениями. На этот раз он накинулся с очередными обвинениями в адрес России, заявив, что она фактически ведет третью мировую войну против западных стран.

Как известно, иногда лучше промолчать, чем что-то сказать.Этот принцип действует в том числе и для политиков. Но только не для министраиностранных дел Украины Павла Климкина. Глава внешнеполитического ведомстваНезалежной периодически выступает с откровенно глупыми и нелепыми заявлениями.На этот раз он накинулся с очередными обвинениями в адрес России, заявив, чтоона "фактически ведет третью мировую войну против западных стран".По мнению главы МИДа Незалежной, на фоне отравления бывшегосотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и егодочери Юлии в Солсбери, "всем понятно, что Россия ведет войну, ногибридными методами". Об этом руководитель украинского внешнеполитическоговедомства заявил в интервью "Украинской службе Би-би-си".Россия, сказал Климкин, "поставила себя в один ряд сСирией, Ираком и Северной Кореей". "Это означает, что Россиясознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", —поделился своими нездоровыми фантазиями украинский министр.Он выразил уверенность, что Запад создаст некую коалицию,целью которой будет противостояние Москве и противодействие распространению"российской угрозе", которая якобы угрожает "западнымценностям". "Мы... находимся на переднем рубеже этой борьбы", – подытожилКлимкин, по всей видимости, имея в виду Украину.Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери были найденыСергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая к отцу из Москвы. Оба находились вбессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они былиотравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был"Новичок".В Лондоне в случившемся принялись тут же обвинять Россию,естественно, не имея при этом никаких доказательств виновности Москвы.Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной мерыобъявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.Остается вопрос – зачем России нужно травить бывшегосотрудника ГРУ, какая ей от этого польза? На это британские, да и западныеполитики ответа предпочитают не давать. На Украине же начали радостноподдакивать Западу. Еще бы, ведь очередной виток антироссийской истерии крайневыгоден для Киева, который под это дело хочет выбить дополнительную помощь отСША и Европы для противостояния "российской агрессии".