Предложение министерства иностранных дел Венгрии ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область Украины вызвало возмущение в Киеве.

Предложение министерства иностранных дел Венгрии ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область Украины вызвало возмущение в Киеве."Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают. Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно?" – заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, Венгрия осознанно и "откровенно перекручивает реальность".Предложение о введении миссии ОБСЕ прозвучали после нападения на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде. В начале февраля в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. А 27 февраля в Госслужбе Украины по ЧС заявили, что в офисе произошел пожар. Возбудила дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", напоминает РИА Новости.Между тем в ночь на 16 марта новый инцидент произошел в закарпатском городе Берегово. Там неизвестные повредили 9 автомобилей с венгерскими номерами – в машинах разбили стекла. При этом авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.