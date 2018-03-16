Брак своего любимого внука принца Гарри и его невесты Меган Маркл одобрила королева Великобритания Елизавета II. Подобным формальным одобрением монарха на брак должны заручиться все члены королевской семьи с первой по шестую позиции в очереди на престол.

Брак своего любимого внука принца Гарри и его 36-летней невесты Меган Маркл одобрила королева Великобритания Елизавета II. Подобным формальным одобрением монарха на брак должны заручиться все члены королевской семьи с первой по шестую позиции в очереди на престол.Гарри — пятый в очереди наследник престола по Акту о престолонаследии после своего отца принца Уэльского Чарльза, своего брата принца Уильяма, сына и дочери Уильяма — принца Джорджа и принцессы Шарлотты, напоминает ТАСС.Свадьба намечена на 19 мая 2018 года. Она пройдет в Виндзорском замке. На бракосочетание приглашены 2640 гостей. Впрочем, к тому времени принц Гарри переместится на шестую позицию в очереди на престолонаследие — Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон ожидают в апреле 2018 года рождение третьего ребенка.Гости на свадьбе смогут посмотреть на прибытие жениха и невесты в Виндзорский замок, а также увидеть отъезд карет из резиденции. Кроме того, в день свадьбы пройдут два торжественных приема. Первый будет сразу после церемонии венчания в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Второй прием будет позже уже непосредственно в Виндзорском замке. Он будет устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри — прямого наследника британского престола принца Чарльза.А между приемами Гарри и Меган совершат поездку по улицам Виндзора. Меган Маркл хотела бы еще сказать речь на собственной свадьбе. Правда, королевский этикет таким правом невест принцев не наделяет.