В Вологде инвалид оказался без жилья из-за того, что мошенники продали две его квартиры. Удивительно, но не остаться на улице и не пропасть мужчине помогла его кошка.

Вологде инвалид оказался без жильяиз-за того, что мошенники продали две его квартиры. Удивительно, но не остатьсяна улице и не пропасть мужчине помогла его кошка.Недвижимость досталась жертве аферы внаследство. Узнавшие об этом черные риэлторы предложили ему заработать нафиктивной продаже квартир. Хозяину пообещали три миллиона рублей и возвращениеквартир в собственность через полгода.Инвалид согласился и поехал с новымиприятелями в Питер, где якобы находились деньги. По дороге мошенники сбежали,бросив парня без денег и документов погибать на улице. Четыре месяца мужчинаскитался по улицам незнакомого города, сообщает35media. ru.Злоключения бедняги закончилось, когдасоседи обратили внимание на то, что любимая кошка парня почему-то оказалась наулице. Аферисты просто выбросили ее в подъезд. Зная, что ее хозяин никогда бытак не поступил со своим питомцем, соседи обратились в полицию.Изначально было возбуждено уголовное делопо статье "Убийство", однако сейчас оно переквалифицировано в дело омошенничестве. Мужчина найден и доставлен обратно в Вологду. Сможет ли онвернуть себе квартиры, проданные ничего не ведавшим добросовестным покупателям,будет решаться в суде.Случаи, когда домашние питомцывыручают из беды людей, не редкость. Как писали Dni.Ru, в феврале этого года кошкаспасла своего хозяина от смерти. В частном доме в селе Виловатово Горномарийского района Республики МарийЭл произошел пожар. Когда огонь начал распространяться по дому, молодой человекспал. Кошка запрыгнула на него и громким мяуканьем разбудила. В итоге емуудалось выбраться из охваченного пламенем дома через окно. Сообщается, что самостроение серьезно пострадало от огня.