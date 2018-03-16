В
Вологде инвалид оказался без жилья
из-за того, что мошенники продали две его квартиры. Удивительно, но не остаться
на улице и не пропасть мужчине помогла его кошка.
В
Вологде инвалид оказался без жилья
из-за того, что мошенники продали две его квартиры. Удивительно, но не остаться
на улице и не пропасть мужчине помогла его кошка.
Недвижимость досталась жертве аферы в
наследство. Узнавшие об этом черные риэлторы предложили ему заработать на
фиктивной продаже квартир. Хозяину пообещали три миллиона рублей и возвращение
квартир в собственность через полгода.
Инвалид согласился и поехал с новыми
приятелями в Питер, где якобы находились деньги. По дороге мошенники сбежали,
бросив парня без денег и документов погибать на улице. Четыре месяца мужчина
скитался по улицам незнакомого города, сообщает
35media. ru.
Злоключения бедняги закончилось, когда
соседи обратили внимание на то, что любимая кошка парня почему-то оказалась на
улице. Аферисты просто выбросили ее в подъезд. Зная, что ее хозяин никогда бы
так не поступил со своим питомцем, соседи обратились в полицию.
Изначально было возбуждено уголовное дело
по статье "Убийство", однако сейчас оно переквалифицировано в дело о
мошенничестве. Мужчина найден и доставлен обратно в Вологду. Сможет ли он
вернуть себе квартиры, проданные ничего не ведавшим добросовестным покупателям,
будет решаться в суде.
Случаи, когда домашние питомцы
выручают из беды людей, не редкость. Как писали Dni.Ru, в феврале этого года кошка
спасла своего хозяина от смерти. В частном доме в селе Виловатово Горномарийского района Республики Марий
Эл произошел пожар. Когда огонь начал распространяться по дому, молодой человек
спал. Кошка запрыгнула на него и громким мяуканьем разбудила. В итоге ему
удалось выбраться из охваченного пламенем дома через окно. Сообщается, что само
строение серьезно пострадало от огня.