В это воскресенье, 18 марта, на избирательных участках города Костромы будет проходить опрос общественного мнения. Жителям предложат выбрать школьные территории, которые оборудуют новым ..

В это воскресенье, 18 марта, на избирательных участках города Костромы будет проходить опрос общественного мнения. Жителям предложат выбрать школьные территории, которые оборудуют новым спортивным инвентарем уже этим летом.В опросные листы внесены все 36 городских школ. И крупные, и небольшие учебные заведения поставлены в равные условия, поскольку число отданных голосов при подведении итогов опроса разделят на число учащихся.Семь школ – лидеров рейтинга будут включены на областной конкурс общественных инициатив. На территориях этих учебных заведений будут проведены работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Предполагается установка инвентаря и спортивных снарядов, оборудование беговых дорожек и др.Ожидаемое финансирование проектов по благоустройству школьных территорий – 7 миллионов рублей. Половину этих средств выделит областной бюджет. Остальные средства поступят из городской казны и внебюджетных источников.