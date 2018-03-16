Обвинения в адрес России в совершении хакерских на энергетический сектор США — это бездоказательная ложь, Вашингтон искусственно поддерживает на плаву образ России как киберагрессора.

Обвинения в адрес России в совершении хакерских на энергетический сектор США — это бездоказательная ложь, Вашингтон искусственно поддерживает на плаву образ России как киберагрессора.Об этом "Интерфаксу" сообщил специальный представитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.Он обвинил Вашингтон в том, что он активно поддерживает образ России, как страну-агрессора в онлайн-пространстве, но ничего доказать не может и таким образом прикрывает свои агрессивные киберприготовления.Тем самым он прокомментировал, распространенные 15 марта данные американского министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований.Как передает ТАСС, эти два ведомства сообщили, что с марта 2016 года Россия причастна к ряду кибератак на расположенные в США объекты инфраструктуры, промышленности, а также энергосистемы, в том числе связанные с ядерной энергетикой.По данным МВБ и ФБР, хакерские атаки затронули многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и ряда важных отраслей промышленности.15 марта министерство финансов США впервые применило новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", введя дополнительные санкции против ряда российских организаций и отдельных граждан. Среди них – ФСБ, ГРУ и "Агентство интернет-исследований".