«Россия-Крым: вместе навсегда». В день выборов Президента, после закрытия избирательных участков, во Владимире пройдёт митинг-концерт, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта в 20-00 на Соборной площади соберутся гости из Республики Крым, моряки и ветераны Черноморского флота, трудовые коллективы, патриотические и молодёжные организации. Помимо концерта, для всех гостей праздника будут организованы полевая кухня.

16.03.2018Россия-Крым: вместе навсегда. В день выборов Президента, после закрытия избирательных участков, во Владимире пройдёт митинг-концерт, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта в 20-00 на Соборной площади соберутся гости из Республики Крым, моряки и ветераны Черноморского флота, трудовые коллективы, патриотические и молодёжные организации. Помимо концерта, для всех гостей праздника будут организованы полевая кухня. А если станет холодно - можно будет воспользоваться палатками МЧС для обогрева.Метки: общество, Крым, митинг, концерт