Очевидно, что после президентских выборов должны произойти изменения в правительстве. Наблюдатели полагают, что не исключена и смена главы кабинета. Номинальная борьба за этот пост конечно же идет в политической элите, но, скорее, не совсем настоящая – большинство политиков все-таки уверены в том, что премьер-министр сохранит свой пост. Но есть на сцене один персонаж, который в последние годы манипулирует элитами и, возможно, на этот раз он тоже не остался в стороне и участвует в разогреве процесса. Это небезызвестный оппозиционер и неудавшийся кандидат в президенты Алексей Навальный.

Очевидно, что после президентских выборов должны произойти измененияв правительстве. Наблюдатели полагают, что не исключена и смена главыкабинета.Номинальная борьба за этот пост конечно же идет в политической элите,но,скорее, не совсем настоящая – большинство политиков все-таки уверены втом, чтопремьер-министр сохранит свой пост. Но есть на сцене один персонаж,который впоследние годы манипулирует элитами и, возможно, на этот раз он тоже неостался в стороне и участвует в разогреве процесса. Это небезызвестныйоппозиционер и неудавшийся кандидат в президентыАлексей Навальный.Кого только не называют претендентами на пост новогопремьера. В списке у политологов московский мэр Собянин, глава "Ростеха" Чемезов,ученый Ковальчук, банкир Набиуллина, вице-премьеры Шувалов и Приходько. С двумяпоследними, как известно, не все так гладко.Сергей Приходько оказался недавно в эпицентре скандала врезультате опубликованного Алексеем Навальным видео, где вице-премьер запечатленв компании с известным бизнесменом и девушки с пониженной социальнойответственностью, известной как Настя Рыбка. Очевидно, что расследование (вседанные для которого лежат в открытом доступе в Сети) лишний раз подчеркиваеттот факт, что Навальным была реализована политическая технология, так или иначесвязанная с борьбой за кресло премьера правительства.Аналогичная история произошла на полгода раньше с Игорем Шуваловым.Навальный рассказал, что семья Шуваловых владеет недвижимостью за границей и вМоскве, перемещается на личных самолетах по миру, причем возит этими самолетамиэлитные пароды собак. Выбивал лиНавальный Шувалова из кандидатов на пост премьера или его били для того, чтобы выкинуть с ужеимеющейся должности – вопрос вторичный.Стоит понимать, что Навальный, во всей этой технологии,является ни кем иным, как наемным информационным киллером. А вот на чьи деньгион проводит свои расследования – вопрос, как говорится, интересный.А, между тем, структура пожертвований, связей и спонсоровНавального может пролить свет на то, какие люди являются заказчиками атаки наПриходько. Краудфандинг является одним из важных источников поступлений дляНавального и его фонда. Сам он даже заявлял, что с помощью краудфандингасобирается собрать до миллиарда рублей на свою избирательную кампанию. На такли это она самом деле, не получает ли Навальный деньги от влиятельныхроссийских финансовых и политических кланов?Тут можно вспомнить момент появления Навального на сцене ите, кто входил в его окружение. Советником у оппозиционера 10 лет назад былполитолог Станислав Белковский, телеканал "Дождь" освещал все постыНавального, а "Новая газета" помогала его раскрутке.А вот как зарабатывал Алексей: по заказу Белковского он организовалатаку на группу "Базовый элемент" Олега Дерипаски и на ВалентинаЮмашева – серого кардинала в семье Бориса Ельцина. С помощью этой атаки онихотели надавить на Дерипаску, который имел большие кредиты в "Альфа-Банке"и не мог их погасить должным образом. Другой атаке Дерипаска подвергся в связис "Норильским Никелем" по запросу последнего. Так что Дерипаска – давняя мишеньНавального, но тут ничего личного, толькобизнес-интересы. Известно это все стало благодаря хакерам, которые в 2011 годувзломали переписку Навального с Белковским.Далее были удары по главе "РЖД" Якунину (история сшубохранилищем), пресс-секретарю президента Пескову (часы за миллион долларов),главе СКР Бастрыкину, генпрокурору Чайке…По данным ряда СМИ, сейчас Навальный пользуется существеннойфинансовой и политической поддержкой со стороны США, так как его отечественные покровителибольше не обеспечивают его достаточным финансированием. Правда, недавно на сенувышел старый друг оппозиционера – один из основных заказчиков Навального, которыйбыл у него еще на заре его деятельности в качестве оппозиционного политика иразоблачителя. Это некий Юрий Лившиц.Этот персонаж любил когда-то выдавать себя за брата министрафинансов Александра Лившица и работал по проверенной схеме – Лившицрегистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиямиизвестных организаций. Например, играя на бренде "Северная экспедиция", онприезжал от ее имени к партнерам и заключал договоры. Люди считали, что имеютдело с очень серьезными организациями, но потом неожиданно выяснялось, что соглашенияне исполняются.В процессе очередной аферы Лифшица, связанной с банком ВТБ,вдруг всплывет Алексей Навальный, который разоблачат серую схему. Но вобвинении оппозиционера почему-то фигурируют все замешанные в мошенническойсхеме компании, кроме одной – ЗАО "Грант", которая как раз и предоставил разоблачителювсю информацию. Нетрудно догадаться, кому принадлежит эта компания.И вот этот оборотистый гражданин, последователь ОстапаБендера, друг Навального, сейчас вновь появляется на горизонте и бьет поДерипаске и Приходько. И вновь он является одним из спонсоров Навального,утверждает портал .Все эти факты из опыта информационно-пропагандистскойдеятельности Навального наглядно демонстрируют, какой объем знаний по частиинформационных атак приобрел к сегодняшнему дню известный оппозиционер. Они жепоказывают, что всегда кто-то щедро оплачивал его информационные атаки восновном с целью решения собственных экономических интересов.