Очевидно, что после президентских выборов должны произойти изменения
в правительстве. Наблюдатели полагают, что не исключена и смена главы
кабинета.
Номинальная борьба за этот пост конечно же идет в политической элите,
но,
скорее, не совсем настоящая – большинство политиков все-таки уверены в
том, что
премьер-министр сохранит свой пост. Но есть на сцене один персонаж,
который в
последние годы манипулирует элитами и, возможно, на этот раз он тоже не
остался в стороне и участвует в разогреве процесса. Это небезызвестный
оппозиционер и неудавшийся кандидат в президенты
Алексей Навальный.
Очевидно, что после президентских выборов должны произойти изменения
в правительстве. Наблюдатели полагают, что не исключена и смена главы
кабинета.
Номинальная борьба за этот пост конечно же идет в политической элите,
но,
скорее, не совсем настоящая – большинство политиков все-таки уверены в
том, что
премьер-министр сохранит свой пост. Но есть на сцене один персонаж,
который в
последние годы манипулирует элитами и, возможно, на этот раз он тоже не
остался в стороне и участвует в разогреве процесса. Это небезызвестный
оппозиционер и неудавшийся кандидат в президенты
Алексей Навальный.
Кого только не называют претендентами на пост нового
премьера. В списке у политологов московский мэр Собянин, глава "Ростеха" Чемезов,
ученый Ковальчук, банкир Набиуллина, вице-премьеры Шувалов и Приходько. С двумя
последними, как известно, не все так гладко.
Сергей Приходько оказался недавно в эпицентре скандала в
результате опубликованного Алексеем Навальным видео, где вице-премьер запечатлен
в компании с известным бизнесменом и девушки с пониженной социальной
ответственностью, известной как Настя Рыбка. Очевидно, что расследование (все
данные для которого лежат в открытом доступе в Сети) лишний раз подчеркивает
тот факт, что Навальным была реализована политическая технология, так или иначе
связанная с борьбой за кресло премьера правительства.
Аналогичная история произошла на полгода раньше с Игорем Шуваловым.
Навальный рассказал, что семья Шуваловых владеет недвижимостью за границей и в
Москве, перемещается на личных самолетах по миру, причем возит этими самолетами
элитные пароды собак. Выбивал ли
Навальный Шувалова из кандидатов на пост премьера или его били для того, чтобы выкинуть с уже
имеющейся должности – вопрос вторичный.
Стоит понимать, что Навальный, во всей этой технологии,
является ни кем иным, как наемным информационным киллером. А вот на чьи деньги
он проводит свои расследования – вопрос, как говорится, интересный.
А, между тем, структура пожертвований, связей и спонсоров
Навального может пролить свет на то, какие люди являются заказчиками атаки на
Приходько. Краудфандинг является одним из важных источников поступлений для
Навального и его фонда. Сам он даже заявлял, что с помощью краудфандинга
собирается собрать до миллиарда рублей на свою избирательную кампанию. На так
ли это она самом деле, не получает ли Навальный деньги от влиятельных
российских финансовых и политических кланов?
Тут можно вспомнить момент появления Навального на сцене и
те, кто входил в его окружение. Советником у оппозиционера 10 лет назад был
политолог Станислав Белковский, телеканал "Дождь" освещал все посты
Навального, а "Новая газета" помогала его раскрутке.
А вот как зарабатывал Алексей: по заказу Белковского он организовал
атаку на группу "Базовый элемент" Олега Дерипаски и на Валентина
Юмашева – серого кардинала в семье Бориса Ельцина. С помощью этой атаки они
хотели надавить на Дерипаску, который имел большие кредиты в "Альфа-Банке"
и не мог их погасить должным образом. Другой атаке Дерипаска подвергся в связи
с "Норильским Никелем" по запросу последнего. Так что Дерипаска – давняя мишень
Навального, но тут ничего личного, только
бизнес-интересы. Известно это все стало благодаря хакерам, которые в 2011 году
взломали переписку Навального с Белковским.
Далее были удары по главе "РЖД" Якунину (история с
шубохранилищем), пресс-секретарю президента Пескову (часы за миллион долларов),
главе СКР Бастрыкину, генпрокурору Чайке…
По данным ряда СМИ, сейчас Навальный пользуется существенной
финансовой и политической поддержкой со стороны США, так как его отечественные покровители
больше не обеспечивают его достаточным финансированием. Правда, недавно на сену
вышел старый друг оппозиционера – один из основных заказчиков Навального, который
был у него еще на заре его деятельности в качестве оппозиционного политика и
разоблачителя. Это некий Юрий Лившиц.
Этот персонаж любил когда-то выдавать себя за брата министра
финансов Александра Лившица и работал по проверенной схеме – Лившиц
регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями
известных организаций. Например, играя на бренде "Северная экспедиция", он
приезжал от ее имени к партнерам и заключал договоры. Люди считали, что имеют
дело с очень серьезными организациями, но потом неожиданно выяснялось, что соглашения
не исполняются.
В процессе очередной аферы Лифшица, связанной с банком ВТБ,
вдруг всплывет Алексей Навальный, который разоблачат серую схему. Но в
обвинении оппозиционера почему-то фигурируют все замешанные в мошеннической
схеме компании, кроме одной – ЗАО "Грант", которая как раз и предоставил разоблачителю
всю информацию. Нетрудно догадаться, кому принадлежит эта компания.
И вот этот оборотистый гражданин, последователь Остапа
Бендера, друг Навального, сейчас вновь появляется на горизонте и бьет по
Дерипаске и Приходько. И вновь он является одним из спонсоров Навального,
утверждает портал .
Все эти факты из опыта информационно-пропагандистской
деятельности Навального наглядно демонстрируют, какой объем знаний по части
информационных атак приобрел к сегодняшнему дню известный оппозиционер. Они же
показывают, что всегда кто-то щедро оплачивал его информационные атаки в
основном с целью решения собственных экономических интересов.