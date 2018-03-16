Музыканты группы Пикник попали в ДТП под Владимиром. Авария с микроавтобусом Фольксваген, на котором ехали артисты культовой музыкальной рок-группы, произошла после полудня - на 50 километре трассы Владимир - Тума в Гусь-Хрустальном районе. В автомашину с артистами влетел автомобиль, ехавший по встречке.

16.03.2018Музыканты группы "Пикник" попали в ДТП под Владимиром. Авария с микроавтобусом "Фольксваген", на котором ехали артисты культовой музыкальной рок-группы, произошла после полудня - на 50 километре трассы "Владимир - Тума" в Гусь-Хрустальном районе. В автомашину с артистами влетел автомобиль, ехавший "по встречке".Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД: "Водитель автомашины "Хонда ЦРВ" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "КАМАЗ" и микроавтобусом "Фольксваген". В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 7 участникам происшествия, а именно водителю автомашины "Хонда" и автомашины "Фольксваген", а также 5 пассажирам автомашины "Фольксваген".Пострадавших доставили в центральную больницу Гусь-Хрустального. Накануне у группы был концерт во Владимире. Сегодня музыканты отправились на выступление в соседнюю Рязань. Теперь концерт отменён. Как нам стало известно, в микроавтобусе ехали четверо музыкантов Пикника, в том числе солист группы Эдмунд Шклярский и его сын. У музыкантов группы - медики выявили черепно-мозговые травмы и ушибы.Владимир Сафронов, директор группы "Пикник": "Госпитализированы все музыканты и директор. У всех, естественно, травмы разной степени тяжести. Ехали мы в Рязань из Владимира".Метки: происшествия, авария, ДТП, музыканты, Пикник, Маслов