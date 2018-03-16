Новый спортивный объект открыли. В области появился ещё один ледовый дворец. Арену построили в городе Александров. Возвели её за 1,5 года и сдали раньше намеченного срока. Крытый каток одновременно способен вместить 100 человек, а наблюдать за спортивными баталиями смогут 300 болельщиков. Церемония открытия прошла с участием прославленных владимирских чемпионов и руководства региона.
16.03.2018
Новый спортивный объект открыли. В области появился ещё один ледовый дворец. Арену построили в городе Александров. Возвели её за 1,5 года и сдали раньше намеченного срока. Крытый каток одновременно способен вместить 100 человек, а наблюдать за спортивными баталиями смогут 300 болельщиков. Церемония открытия прошла с участием прославленных владимирских чемпионов и руководства региона.
(г. Александров)
Ледовое шоу под крышей – такого в Александрове не было никогда. Теперь же различные представления и спортивные соревнования на самом высоком уровне для этого города должны стать нормой. Открытия ледовой арены ждали все. Готовились перерезать ленточку в сентябре 2018, а получилось на полгода раньше.
Екатерина Резникова, зритель: "Весь город и район ждал этого открытия, долго к этому готовились. Я думаю, все рады будут, что у нас такое здание появилось, куда можно в любое время года прийти покататься и позаниматься каким-то спортом".
Павел Сырцов, хоккеист: "Большая радость для нас: как для хоккеистов и всех спортсменов Александровского района.
- Где ранее играли, тренировались?
- На открытых площадках в Александрове и Балакирево на стадионе.
Строительство ледового дворца обошлось более чем в 300 миллионов рублей. Возводили его благодаря федеральной программе развития и поддержки спорта. Причём Александров в ней участвует не один. Вслед за ним уже в этом году крытые ледовые арены должны появиться в Судогде и Владимире. Об этом сообщила губернатор области.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Мы открываем новый ледовый дворец в сентябре во Владимире и таким образом мы имеем 4+3, семь ледовых дворцов в области! Какую команду мы должны сделать?
- Чемпионы
- Не слышу. Какую? Лучшую, олимпийскую Молодцы! Поздравляю! С праздником!
В церемонии открытия вместе с ВИП-персонами принимают участие и прославленные владимирские спортсмены. На лёд вышли тяжелоатлеты Павел Кузнецов и Алексей Ловчев, лыжница Ольга Данилова. Здесь же и хоккеисты. Олимпийских чемпионов по этому виду спорта в регионе нет, но теперь, благодаря открытию нового ледового дворца, обязательно появятся.
Ольга Хохлова, зам. председателя ЗакСобрания области: "Возможностей у вас становится очень много и чемпионов воспитывать и заниматься здоровым образом жизни. Сегодня модно быть молодыми, крепкими, подтянутыми, здоровыми, натренированными, и вот эти возможности здесь создаются, в городе Александров".
От родителей желающих отдать своего ребёнка в хоккейную секцию уже отбоя нет. Но набирать юных спортсменов начнут только через неделю. В штате пять тренеров.
Игорь Николаенков, директор ФОК Олимп: "Будет всё: и детский хоккей, и ветеранский хоккей, и взрослый хоккей. Будут хоккейные секции бесплатные, единственное, что группы подготовки, которые будут готовить для поступления в секцию будут платные".
Данила Тарасов, хоккеист: "Мне очень понравилась площадка и вообще как устроен стадион, раздевалки".
Появится здесь и секция по фигурному катанию. Будет работать ледовая арена и для массового катания на коньках. Одновременно на льду могут находиться до 100 человек. Каток планируют открыть в субботу.
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