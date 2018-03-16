× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-ledovuyu-arenu-sdali-ranshe-sroka.html" target="_blank">Ледовую арену сдали раньше срока</a> - Новый спортивный объект открыли. В области появился ещё один ледовый дворец. Арену построили в городе Александров. Возвели её за 1,5 года и сдали раньше намеченного срока. Крытый каток одновременно способен вместить 100 человек, а наблюдать за спортивными баталиями смогут 300 болельщиков. Церемония открытия прошла с участием прославленных владимирских чемпионов и руководства региона.