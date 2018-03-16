Серьезная авария в Раменском районе Подмосковья попала на регистратор встречного авто. Легковушку занесло, и она на скорости врезалась в опору ЛЭП, сломав бетонный столб.

Автомобиль занесло на заснеженной дороге, машина вылетела с проезжей части и врезалась в опору линии электропередачи. Момент ДТП снял регистратор встречного авто.Авария произошла около 14:40 в четверг, 15 марта, на съезде с Рыбхозного шоссе в Раменском районе Московской области.На кадрах видно, как серебристый легковой автомобиль заносит и выбрасывает с дороги. Авто врезается прямо в опору ЛЭП, буквально срубая ее.На сегодняшний день официальных данных о пострадавших в этом ДТП не распространяется.