Великобритания продолжает раскручивать информационную истерию вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, Лондон обвиняет в случившемся Москву. На сей раз глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности к инциденту президента России Владимира Путина.

Великобритания продолжает раскручивать информационнуюистерию вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городеСолсбери. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, Лондон обвиняет вслучившемся Москву. На сей раз глава внешнеполитического ведомстваВеликобритании Борис Джонсон заявил о причастности к инциденту президентаРоссии Владимира Путина.По его словам, российский лидер якобы лично принял решение обиспользовании против Скрипаля газа "Новичок". "Есть проблемы сВладимиром Путиным и Кремлем", – заявил руководитель МИДа СоединенногоКоролевства.Как сказал Джонсон, "абсолютно ясно, что эта атака сприменением нервно-паралитического агента была организована Россией".Крометого, министр обвинил Москву в нарушении международных соглашений о запрещениихиморужия, добавив, что Россия "разрабатывала и хранила"Новичок".Однаковновь от представителей британского руководства не было услышано ни одногодоказательства, которое бы подтверждало сделанные ими выводы.О том, что Великобритания сама хранит запасы этогоотравляющего вещества на базе "Портон-Даун" Джонсон, понятное дело,не сказал ни слова. И вот что примечательно, расположен этот военный объект какраз там, где и был отравлен Скрипаль и его дочь – в городе Солсбери. Но комунужно беспристрастное и объективное расследование, когда стоит цель раскрутитьмаховик антироссийской истерии на Западе.Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочьЮлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Обанаходились в бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей,они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение,что это был "Новичок".В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту.Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, вкачестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.Министерство иностранных России выступило с опровержением,что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднеепредставитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) АлександрШульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.