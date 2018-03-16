Великобритания продолжает раскручивать информационную
истерию вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе
Солсбери. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, Лондон обвиняет в
случившемся Москву. На сей раз глава внешнеполитического ведомства
Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности к инциденту президента
России Владимира Путина.
Великобритания продолжает раскручивать информационную
истерию вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе
Солсбери. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, Лондон обвиняет в
случившемся Москву. На сей раз глава внешнеполитического ведомства
Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности к инциденту президента
России Владимира Путина.
По его словам, российский лидер якобы лично принял решение об
использовании против Скрипаля газа "Новичок". "Есть проблемы с
Владимиром Путиным и Кремлем", – заявил руководитель МИДа Соединенного
Королевства.
Как сказал Джонсон, "абсолютно ясно, что эта атака с
применением нервно-паралитического агента была организована Россией".
Кроме
того, министр обвинил Москву в нарушении международных соглашений о запрещении
химоружия, добавив, что Россия "разрабатывала и хранила
"Новичок".
Однако
вновь от представителей британского руководства не было услышано ни одного
доказательства, которое бы подтверждало сделанные ими выводы.
О том, что Великобритания сама хранит запасы этого
отравляющего вещества на базе "Портон-Даун" Джонсон, понятное дело,
не сказал ни слова. И вот что примечательно, расположен этот военный объект как
раз там, где и был отравлен Скрипаль и его дочь – в городе Солсбери. Но кому
нужно беспристрастное и объективное расследование, когда стоит цель раскрутить
маховик антироссийской истерии на Западе.
Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Юлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Оба
находились в бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей,
они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение,
что это был "Новичок".
В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в
качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.
Министерство иностранных России выступило с опровержением,
что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднее
представитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр
Шульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.