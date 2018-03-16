Барри Беннетт, который помогал команде Дональда Трампа во время его избирательной кампании, будет лоббировать интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Его компания организует ей поездки в США, чтобы провести встречи с чиновниками высшего звена.

Барри Беннетт, который помогал команде Дональда Трампа во время его избирательной кампании, будет лоббировать интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.Компания Avenue Strategies Global LLC предоставит Тимошенко услуги по работе с органами госвласти, связям с общественностью, а также будет налаживать контакты с членами администрации Трампа и конгрессом от ее имени. Как РИА Новости сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg, за эти услуги компания будет получать 65 тысяч долларов в месяц.По словам самого Беннета, его компания поможет организовать Тимошенко "поездки в США, чтобы провести встречи с чиновниками высшего звена ". По его мнению, она — реформатор, который поддерживает Запад.