Страшная авария произошла на горнолыжном курорте в грузинском Гудаури. Взбесившийся подъемник раскидал людей по склону, много пострадавших.

Страшная авария произошла на горнолыжном курорте вгрузинском Гудаури. Взбесившийся подъемник раскидал людей по склону, многопострадавших.Подъемник сломался, когда на горнолыжном был "час пик".Кресла с туристами неожиданно покатились вниз, они врезались друг в друга нанижней станции канатной дороги. Люди падали с сидений на огромной скорости.В клинику после выхода из строя канатной дороги обратилисьвосемь человек. Двое из них иностранцы – это граждане Украины и Швеции.Шведская туристка беременна, женщина жалуется на сильные боли в спине.Как сообщает Sputnik Грузия, к счастью, обошлось без жертв итяжелых травм. У одного пациента сломана рука и раны на голове. Состояние -средней тяжести