Страшная авария произошла на горнолыжном курорте в
грузинском Гудаури. Взбесившийся подъемник раскидал людей по склону, много
пострадавших.
Страшная авария произошла на горнолыжном курорте в
грузинском Гудаури. Взбесившийся подъемник раскидал людей по склону, много
пострадавших.
Подъемник сломался, когда на горнолыжном был "час пик".
Кресла с туристами неожиданно покатились вниз, они врезались друг в друга на
нижней станции канатной дороги. Люди падали с сидений на огромной скорости.
В клинику после выхода из строя канатной дороги обратились
восемь человек. Двое из них иностранцы – это граждане Украины и Швеции.
Шведская туристка беременна, женщина жалуется на сильные боли в спине.
Как сообщает Sputnik Грузия, к счастью, обошлось без жертв и
тяжелых травм. У одного пациента сломана рука и раны на голове. Состояние -
средней тяжести