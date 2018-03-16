Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим русофобским поступком. Глава государства отказался посещать российский стенд на открытии Международного книжного салона в Париже, куда до этого он лично пригласил Россию.

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим русофобскимпоступком. Глава государства отказался посещать российский стенд на открытииМеждународного книжного салона в Париже, куда до этого он лично пригласилРоссию.В мае 2017 года Макрон на встрече с Владимиром Путиным пригласилРоссию принять участие в выставке. Но, сегодня, 16 марта за несколько часов доприбытия президента Франции на ее открытие Елисейский дворец уведомил, что нароссийский стенд глава государства не придет.Позже и сам Макрон в беседе с журналистами объяснил свойотказ. "Я решил, учитывая международную повестку, не идти на российское шоу взнак солидарности с нашими британскими друзьями", – заявил он.Накануне Франция объявила, что она присоединяется кобвинениям Лондона в отношении России по делу об отравлении в Солсбери бывшегополковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мало того, Макрон заявил, что Парижвскоре объявит о новых санкциях в отношении Москвы, пишет Lenta.ru.Двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили безсознания на улице британского Солсбери 4 марта. Они были отравленынервно-паралитическим веществом и сейчас находятся в больнице. Лондон считает,что за покушением стоит Москва, поскольку Скрипаль и его дочь были отравленывеществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией.Речь идет о газе "Новичок", однако известно, что один изразработчиков отравляющего вещества давно проживает на Западе и мог передатьформулу газа иностранным специалистам.Спустя несколько дней после инцидента в Солсбери, премьер-министрВеликобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва готовитответные меры.