Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим русофобским
поступком. Глава государства отказался посещать российский стенд на открытии
Международного книжного салона в Париже, куда до этого он лично пригласил
Россию.
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим русофобским
поступком. Глава государства отказался посещать российский стенд на открытии
Международного книжного салона в Париже, куда до этого он лично пригласил
Россию.
В мае 2017 года Макрон на встрече с Владимиром Путиным пригласил
Россию принять участие в выставке. Но, сегодня, 16 марта за несколько часов до
прибытия президента Франции на ее открытие Елисейский дворец уведомил, что на
российский стенд глава государства не придет.
Позже и сам Макрон в беседе с журналистами объяснил свой
отказ. "Я решил, учитывая международную повестку, не идти на российское шоу в
знак солидарности с нашими британскими друзьями", – заявил он.
Накануне Франция объявила, что она присоединяется к
обвинениям Лондона в отношении России по делу об отравлении в Солсбери бывшего
полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мало того, Макрон заявил, что Париж
вскоре объявит о новых санкциях в отношении Москвы, пишет Lenta.ru.
Двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без
сознания на улице британского Солсбери 4 марта. Они были отравлены
нервно-паралитическим веществом и сейчас находятся в больнице. Лондон считает,
что за покушением стоит Москва, поскольку Скрипаль и его дочь были отравлены
веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией.
Речь идет о газе "Новичок", однако известно, что один из
разработчиков отравляющего вещества давно проживает на Западе и мог передать
формулу газа иностранным специалистам.
Спустя несколько дней после инцидента в Солсбери, премьер-министр
Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва готовит
ответные меры.