В рейтинге учитываются поездки в февральские и мартовские праздники

Маршрут Кострома - Ярославль вошел в топ-10 сервиса BlaBlaCar.Он оказался на восьмом месте популярных направлений в февральские и мартовские праздники. По данным статистики последних двух месяцев, костромичи чаще всего ищут пассажиров или водителей для того, чтобы добраться до Ярославля.Первым в топе маршрутов оказалось направление Челябинск - Екатеринбург.Сейчас поездка из Ярославля в Кострому и в обратном направлении стоит от 130 до 200 рублей с человека. Это дешевле, чем добираться на автобусе или электричке.