Ученые научили компьютер самостоятельно ставить диагноз пациентам. Пока робот-терапевт находит только рак мозга, но в будущем исследователи надеются обучить систему определять и другие виды онкозаболеваний.

Ученые научили компьютер самостоятельно ставить диагноз пациентам. Покаробот-терапевт находит только рак мозга, но в будущем исследователи надеютсяобучить систему определять и другие виды онкозаболеваний.Немецкие медики загрузили в систему искусственного интеллекта (ИИ) образцы опухолейголовного мозга на разных стадиях, а точнее результаты обследований 2800больных раком, из анамнеза которых он узнал о симптоматике 91 вида злокачественныхклеток. Затем специалисты попросили компьютер проверить 1000 выбранныхпациентов с подозрением на онкологию. Оказалось, что система смогла не толькоправильно выявить пациентов, у которых ранее был подтвержден рак, но и найтиновых, сообщает журнал Nature.Эксперты добавляют, что даже высококвалифицированные специалисты не всегдамогут диагностировать это страшное заболевание, так как существует более сотнитипов рака мозга. Распознать злокачественное новообразование помогает биологическийотпечаток, который накладывает онкология на организм больного. Прошерстив огромныемассивы данных ИИ научился сопоставлять анализы больных и определять видзаболевания.На основе этого натасканного на онкологию искусственного интеллекта создан виртуальныйтерапевт. В будущем исследователи надеются обучить искусственного медикаопределять и другие виды онкозаболеваний.Как писали Dni.Ru, в России до конца 2018 года появится робот-хирург дляборьбы с раком предстательной железы. Система "Онкоробот"предназначена для контактной лучевой терапии. Умным помощником заинтересовалисьспециализированные медучреждения. Первый опытный образец появится в конце 2018года, завершение тестирования запланировано на конец 2019-го.