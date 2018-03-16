Миссия на Марс может стать смертельно опасной для ее
участников. Как выяснили ученые, воздействие космической радиации намного
сильнее, чем считалось ранее.
Миссия на Марс может стать смертельно опасной для ее
участников. Как выяснили ученые, воздействие космической радиации намного
сильнее, чем считалось ранее.
Планы межпланетных путешествий под угрозой. Обеспокоил
ученых анализ данных, полученных CRaTER – прибором, расположенном на борту
автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат оценивает вредное
воздействие космических лучей и солнечной радиации
Исследователи из университета Нью-Гэмпшира в США выяснили,
что воздействие радиации на астронавтов, серьезнее, чем считалось раннее. Излучение,
источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы,
становится более интенсивным. Причина – в снижении солнечной активности, в
результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи. Доза
возможного облучения, которую получат участники экспедиции на Марс, повысится
на 30%, пишет Phys.org.
Вопрос, насколько человечество готово посылать людей на
Красную планету, уже давно вызывает споры среди экспертов как в России, так и
за рубежом. В числе основных угроз для здоровья потенциальных покорителей Марса
специалисты называют космическую радиацию и чрезмерно долгое нахождение в
невесомости. Кроме того, даже безопасные в обычных условиях микроорганизмы
могут стать вредными для ослабленного долгим перелетом организма.
Тем не менее, Россия планирует запускать сначала
беспилотные, а затем и пилотируемые корабли к Луне и Марсу. Как рассказал
президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, запустить миссию в сторону
Красной планеты планируется уже в 2019 году.