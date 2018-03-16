Миссия на Марс может стать смертельно опасной для ее участников. Как выяснили ученые, воздействие космической радиации намного сильнее, чем считалось ранее.

Миссия на Марс может стать смертельно опасной для ееучастников. Как выяснили ученые, воздействие космической радиации намногосильнее, чем считалось ранее.Планы межпланетных путешествий под угрозой. Обеспокоилученых анализ данных, полученных CRaTER – прибором, расположенном на бортуавтоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат оценивает вредноевоздействие космических лучей и солнечной радиацииИсследователи из университета Нью-Гэмпшира в США выяснили,что воздействие радиации на астронавтов, серьезнее, чем считалось раннее. Излучение,источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы,становится более интенсивным. Причина – в снижении солнечной активности, врезультате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи. Дозавозможного облучения, которую получат участники экспедиции на Марс, повыситсяна 30%, пишет Phys.org.Вопрос, насколько человечество готово посылать людей наКрасную планету, уже давно вызывает споры среди экспертов как в России, так иза рубежом. В числе основных угроз для здоровья потенциальных покорителей Марсаспециалисты называют космическую радиацию и чрезмерно долгое нахождение вневесомости. Кроме того, даже безопасные в обычных условиях микроорганизмымогут стать вредными для ослабленного долгим перелетом организма.Тем не менее, Россия планирует запускать сначалабеспилотные, а затем и пилотируемые корабли к Луне и Марсу. Как рассказалпрезидент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, запустить миссию в сторонуКрасной планеты планируется уже в 2019 году.