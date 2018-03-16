Житель популярного среди туристов города Гранд-Джанкшен, что в американском штате Колорадо, вынужден был обратиться за помощью к сотрудникам департамента парков и дикой природы, чтобы снять с дерева на его дворе запутавшуюся в ветвях пуму.

Житель популярного среди туристов города Гранд-Джанкшен, что в американском штате Колорадо, вынужден был обратиться за помощью к сотрудникам департамента парков и дикой природы, чтобы снять с дерева на его дворе запутавшуюся в ветвях пуму. Освободить молодую хищницу удалось только с помощью транквилизатора. Проживающая поблизости Кэти Бейсингер сняла видео неловкое возвращение животного на землю.@NBCNightlyNews dramatic rescue of mountion lion in Colorado pic.twitter.com/rAKDMk7Svw— Katy Basinger (@Misskaters) 13 марта 2018 г.Дикая кошка, судя по всему, решила вздремнуть на дереве, но по неопытности — а животному, по оценке специалистов, около года — запуталась в ветвях, где ее и застал домовладелец. Самостоятельно вызволять пуму, чей вес составляет около 27 килограммов, он не рискнул, доверив эту работу специалистам.Зоозащитники использовали дротики с транквилизатором, чтобы усыпить зверя, после чего поднялись по стволу и столкнули неподвижное животное вниз. Пума упала на предварительно растянутый брезент, откуда перекочевала в машину. Проснулась кошка уже в родных местах, куда ее вывезли экологи.