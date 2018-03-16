Инцидент произошел в начале марта во Владимире. По словам потерпевшей, у нее пропали ювелирные украшения, среди которых золотые кольца, серьги, браслеты, колье и жемчужный комплект

Молодой человек обокрал свою жительницу. Инцидент произошел в начале марта во Владимире. По словам потерпевшей, у нее пропали ювелирные украшения, среди которых золотые кольца, серьги, браслеты, колье и жемчужный комплект. Ущерб составил 135 тысяч рублей. Подозрения пали на ее сожителя, который после случившегося пропал и на связь не выходил.В ходе розыска мужчину поймали. Он дал признательные показания, пояснив, что знал, где лежат ювелирные изделия. Воспользовавшись моментом, похитил украшения, которые потом сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.В ходе обыска квартиры, где проживал задержанный, полицейские обнаружили и изъяли золотое кольцо.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.