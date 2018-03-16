В городе Обнинске Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого спортсмена во время состязаний по плаванию. По предварительным данным местных следователей, 17-летний юноша преодолел 50-метровую дистанцию и, когда возвращался по дорожке назад, потерял сознание.

В городе Обнинске Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого спортсмена во время состязаний по плаванию. По предварительным данным местных следователей, 17-летний юноша преодолел 50-метровую дистанцию и, когда возвращался по дорожке назад, потерял сознание."Находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо, — цитирует "Спорт-экспресс" официальное сообщение следственных органов. – Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет при бассейне".Врачи пытались вернуть спортсмена к жизни, однако он скончался не приходя в сознание. За несколько дней до соревнований юноша проходил медицинское обследование и получил допуск к старту. Причина смерти не установлена. По факту гибели пловца возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).