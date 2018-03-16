Очевидцы запечатлели на видео инцидент, произошедший в пятницу, 16 марта, на канатной дороге, расположенной на грузинском горнолыжном курорте. В результате ЧП пострадало не менее 10 человек. На месте работают спасатели и медики.

Не менее 10 человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии на канатной дороге в грузинском горнолыжном курорте Гудаури, произошедшей в пятницу, 16 марта.Многочисленные очевидцы запечатлели подробности произошедшего на камеры мобильных телефонов.На записях видно, что подвижные элементы канатной дороги начали перемещаться значительно быстрее положенного.Часть лыжников была сброшена с кресел, остальные спрыгнули вниз самостоятельно, чтобы не оказаться в мешанине из металла, образовавшейся на повороте "канатки". Судя по кадрам, это удалось не всем – как минимум один отдыхающий оказался под грудой обломков.Как сообщает РИА, туристам, оставшимся на высоте в своих креслах после остановки канатной дороги, пришлось дожидаться спасателей.Отметим, что на минувшей неделе грузинские СМИ сообщали о перебоях в работе подъемника на курорте Гудаури. Так, в минувший понедельник, 12 марта, пресс-служба "Компании развития горных курортов" заявляла о выходе из строя системы электроснабжения, питавшей канатную дорогу.