Участники российской рок-группы 16 марта попали в аварию под Владимиром. Они направлялись на гастроли в Рязанскую область.

Участники российской рок-группы 16 мартапопали в аварию под Владимиром. Они направлялись на гастроли в Рязанскуюобласть.Трое музыкантов коллектива, включая лидера группы Эдмунда Шклярского, находятсяв больнице города Гусь-Хрустальный. Бас-гитарист"Пикника" Марат Корчемный рассказал об их состоянии."Авария была серьезной. Жизни музыкантов ничего не угрожает,но травмы достаточно серьезные", – цитирует Корчемного . Причины ДТП пока не известны. Все ближайшие концерты коллективав настоящее время отменены.В УМВД по Владимирской области рассказали, что аварияс участием трех автомобилей произошла на автодороге "Владимир-Гусь-Хрустальный – Тума". Всего в результате инцидента пострадалисемь человек, передает РИА Новости.На официальномсайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжитьвыступления в других российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, вМурманске – 29 марта, а 1 апреля в Петрозаводске. Далее музыканты должны были отправиться в казахстанскую Астану.Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. В текущий составколлектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос,бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии"Пикника" 22 студийных альбом.