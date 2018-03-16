Участники российской рок-группы 16 марта
попали в аварию под Владимиром. Они направлялись на гастроли в Рязанскую
область.
Участники российской рок-группы 16 марта
попали в аварию под Владимиром. Они направлялись на гастроли в Рязанскую
область.
Трое музыкантов коллектива, включая лидера группы Эдмунда Шклярского, находятся
в больнице города Гусь-Хрустальный. Бас-гитарист
"Пикника" Марат Корчемный рассказал об их состоянии.
"Авария была серьезной. Жизни музыкантов ничего не угрожает,
но травмы достаточно серьезные", – цитирует Корчемного . Причины ДТП пока не известны. Все ближайшие концерты коллектива
в настоящее время отменены.
В УМВД по Владимирской области рассказали, что авария
с участием трех автомобилей произошла на автодороге "Владимир-
Гусь-Хрустальный – Тума". Всего в результате инцидента пострадали
семь человек, передает РИА Новости.
На официальном
сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить
выступления в других российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, в
Мурманске – 29 марта, а 1 апреля в Петрозаводске. Далее музыканты должны были отправиться в казахстанскую Астану.
Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. В текущий состав
коллектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос,
бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии
"Пикника" 22 студийных альбом.