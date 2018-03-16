Театру пришлось отменить десять спектаклей. На каждом из них ожидался аншлаг.

Театру пришлось отменить десять спектаклей. На каждом из них ожидался аншлаг.Оглушенные смертью Олега Табакова сотрудники Московского Художественного Театра постепенно приходят в себя. Уже сегодня здесь снова будут играть спектакли. А 27-го марта состоится и премьера постановки "Игра в городки".Но последние три дня из-за объявленного в театре траура здесь ничего не играли. Были отменены десять спектаклей – "Светлый путь. 19.17", "Телефон доверия", "Карамазовы", "Осада", "Мальва", "Мужья и жены", "Моя дорогая Матильда", "Идеальный муж. Комедия", "Пьяные", "В. Ж." Теперь зрителям надо возвращать билеты в кассы и получать назад деньги.Если помнить, что Основная сцена театра вмещает около 920 зрителей, Малая – 220 и Новая – 140, то получается, что возврату подлежит примерно 3 тысячи билетов. Каждый из них стоит от 400 до 3000 рублей, в зависимости от спектакля. Словом, убытки из-за траура театр понес значительные.Интересно, как отнесся бы к этому покойный Олег Павлович, которому и трех сцен было мало, и поэтому он начал строить еще одно здание театра на пересечении проспекта Андропова с улицей Нагатинской – 7-этажный дом с залом-трансформерома 647 мест и VIP-ложами...МХТ имени Чехова – один из самых богатых и успешных театров страны. Недаром же его худрук, как сообщало Transparency International, за исполнение ролей в спектаклях "Год, когда я не родился", "Чайка" и "Похождение" ежемесячно получал прибавку к зарплате в сумме 645 тысяч рублей. А в 2017-м Министерство культуры публиковало сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, занимающих руководящие должности в организациях, подведомственных министерству. В числе самых высокооплачиваемых деятелей культуры значился и Олег Табаков, заработавший за год 69 миллионов рублей.Так что деньги для театра - это, конечно, ерунда, они еще заработаются. Гораздо важнее – потеря самого Табакова. Вот это трагедия, которую невозможно исправить, урон, который невозможно возместить. Новый худрук и директор театра, конечно, будет найден. Но вот самого великого Олега Павловича на сцене и в кино никто уже не заменит...