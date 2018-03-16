Автомобили проекта Кортеж, предназначенные для главы государства и правительства, готовятся к своему дебюту в ходе инаугурации нового главы государства. Но новинки также ожидаются и на августовском Московском автосалоне, где их смогут оценить все желающие.

Автомобили проекта "Кортеж", предназначенные для главы государства и правительства, готовятся к своему дебюту в ходе инаугурации нового главы государства. Но новинки также ожидаются и на августовском Московском автосалоне, где их смогут оценить все желающие.