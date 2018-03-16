Автомобили проекта Кортеж, предназначенные для главы государства и правительства, готовятся к своему дебюту в ходе инаугурации нового главы государства. Но новинки также ожидаются и на августовском Московском автосалоне, где их смогут оценить все желающие.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-na-moskovskij-avtosalon-priedet-kortezh.html" target="_blank">На Московский автосалон приедет Кортеж</a> - Автомобили проекта Кортеж, предназначенные для главы государства и правительства, готовятся к своему дебюту в ходе инаугурации нового главы государства. Но новинки также ожидаются и на августовском Московском автосалоне, где их смогут оценить все желающие.
[url=http://33live.ru/novosti/16-03-2018-na-moskovskij-avtosalon-priedet-kortezh.html]На Московский автосалон приедет Кортеж[/url] - Автомобили проекта Кортеж, предназначенные для главы государства и правительства, готовятся к своему дебюту в ходе инаугурации нового главы государства. Но новинки также ожидаются и на августовском Московском автосалоне, где их смогут оценить все желающие.