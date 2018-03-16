Рабочие мусоросортировочного завода в Липецке нашли на территории предприятия тело младенца – его обнаружили при расфасовке мусора.

Рабочие мусоросортировочного завода в Липецке нашли на территории предприятия тело младенца – его обнаружили при расфасовке мусора.Следствие выясняет причину смерти ребенка и ищет его мать, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. В частности, выясняется, родилась ли девочка живой или мертвой, а также устанавливает место, откуда тело новорожденной было вывезено на завод – мусор на предприятие поступает со всего города.